"Están embriagados con el poder": correísta Ronal González sobre la sanción del CAL

Una sanción sin sentido. El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronal González, reaccionó a la sanción que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) impuso en su contra por la utilización de un megáfono en los pasillos de la Asamblea Nacional.

El 13 de junio de 2025, el CAL (controlado por asambleístas de ADN y aliados) resolvió acoger la queja presentada por la asambleísta oficialista Diana Jácome y sancionar a González con su suspensión sin remuneración por 60 días.

Esta multa fue la primera sanción aplicada por la nueva Legislatura, presidida por el asambleísta del oficialismo, Niels Olsen. Según el CAL, la decisión pretende hacer respetar la institucionalidad del Pleno, así como el trabajo de la Asamblea Nacional.

González dice que sanción responde al "odio y la persecución" de ADN

Tras su sanción, el asambleísta del correísmo Ronal González reaccionó a través de sus redes sociales con un video en el que cuestiona la legitimidad de la multa, así como el procedimiento adoptado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

"El odio, la persecución, el autoritarismo, el desconocimiento y la violación del procedimiento, las leyes y la Constitución; embriagados por el poder, me imponen una sanción ilegal e injusta", indicó González en su video.

Por otro lado, el asambleísta correísta también señaló que la sanción no afectará a su forma de pensar en la Asamblea: "mi lealtad no se negocia, no me callarán. Soy la voz de los que no tienen voz. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana no respondemos a intereses personales, no negociamos por debajo de la mesa".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!