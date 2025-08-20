Cartas de lectores | Una despedida canina

Una mascota muestra su barriga en busca de contacto físico y visual

Los perros nos proporcionan una sensación de bienestar emocional a través del amor incondicional que nos dan, más aún en estos tiempos de tribulaciones en el país. Un perro fiel es una expresión de lealtad. La protección que estos animales muestran a sus dueños supera a la de los de dos patas. Cuando fallece una mascota se nos rompe él corazón.

Plasmar unas cuantas metáforas caninas sería un homenaje póstumo de gratitud por su larga compañía y amor. ‘Conchetitaaa’ fue una perrita que me brindó su amistad; siempre movía la cola. El acto de lamer era un beso de amor y afecto.

Recordaré siempre sus gases tóxicos qué inundaban las fosas nasales.

Una mascota muestra su barriga en busca de contacto físico y visual.

Un perro fiel siempre suele estar cerca de sus amos y disfrutar de su compañía. Que me falte todo en la vida, menos mi amigo peludo.

Descansa en paz amiga Conchetitaaa.

Javier Valarezo Serrano