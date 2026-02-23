CAL sanciona a Roberto Cuero con 30 días sin sueldo por falta grave

Suspensión se aplicó por expresiones ofensivas contra un legislador y accionar cuestionado en redes sociales

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió sancionar al asambleísta de la RC, Roberto Cuero, con 30 días de suspensión sin remuneración por incurrir en una falta administrativa grave. La decisión se adoptó durante la sesión N.º 062, desarrollada este lunes 23 de febrero en modalidad telemática, dentro de la Asamblea Nacional.

La resolución establece que Cuero profirió expresiones ofensivas y descalificadoras contra el legislador Sergio Peña. Los hechos se produjeron en el contexto de un accionar considerado inadecuado en contra de las Fuerzas Armadas y fueron difundidos a través de redes sociales.

El CAL determinó que la conducta se enmarca en lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La queja fue presentada por el asambleísta Peña, quien señaló un presunto comportamiento intimidatorio derivado de agresiones verbales.

CAL impone 30 días sin sueldo a Roberto Cuero por falta grave

En su resolución, el organismo legislativo concluyó que la actuación del asambleísta constituye una falta administrativa grave. La sanción implica la suspensión del cargo sin remuneración durante un mes, medida máxima contemplada en este tipo de infracciones.

Durante el trámite se aplicó el procedimiento previsto en la normativa vigente. El CAL informó que se cumplió con la calificación, admisión a trámite, análisis de pruebas y recepción de versiones, garantizando el debido proceso conforme al reglamento.

La decisión marca un precedente disciplinario dentro del Parlamento. La resolución señala que este tipo de conductas afecta el correcto desarrollo de la actividad legislativa y el orden parlamentario.

Niels Olsen: “Ser asambleísta implica responsabilidad dentro y fuera”

Tras conocerse la decisión, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, se pronunció en su cuenta oficial sobre la sanción impuesta. En un mensaje público sostuvo que la medida refleja el alcance de las responsabilidades del cargo legislativo.

“Hoy la Asamblea aplicó la sanción máxima que permite la ley al asambleísta Roberto Cuero y fijó un precedente claro: ser asambleísta implica responsabilidad dentro y fuera de la institución”, afirmó Olsen.

El titular del Legislativo añadió que no se tolerarán actos de intimidación o agresión. “No permitiremos, bajo ninguna circunstancia, la agresión, la intimidación ni el amedrentamiento. Quien pretenda usar este cargo para colocarse por encima de la ley encontrará límites claros, siempre dentro del marco institucional”, señaló.

Ronald González y Andrés Castillo: otras decisiones del CAL

En la misma sesión, el CAL resolvió suspender al asambleísta Ronald González con 31 días sin remuneración. La sanción responde a una falta administrativa muy grave, dentro de una queja presentada por el legislador Jorge Chamba, conforme al artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

La resolución indica que la conducta analizada constituye un hecho reincidente y una práctica sistemática que afecta el desarrollo de la actividad legislativa. El organismo sostuvo que la decisión busca preservar el orden interno del Parlamento.

Por otra parte, el CAL archivó la queja contra el asambleísta Andrés Castillo. El caso fue analizado tras una denuncia presentada por la legisladora Liliana Durán, pero no se verificó la configuración de la falta prevista en el numeral 5 del artículo 171 de la ley.

