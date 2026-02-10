CAL inadmite el tercer pedido de juicio político contra el CPCCS

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) indicó que la solicitud no cumplía con los requisitos

El CAL es presidido por Niels Olsen, titular de la Asamblea Nacional.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) inadmitió este lunes 9 de febrero de 2026 la tercera solicitud de juicio político que el correísmo presentó en contra del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

De acuerdo con el máximo órgano administrativo de la Asamblea Nacional, la solicitud presentada por los asambleístas del correísmo Luis Fernando Molina y Héctor Rodríguez no cumplía con los requisitos exigidos por la Ley de la Función Legislativa.

#AsambleaEc2026

El #CAL, durante la sesión del lunes 9 de febrero, conoció y resolvió la admisión a trámite de la solicitud de queja presentada por el asambleísta @abg_sergioec en contra de @RobertoCueroM, asambleísta por la provincia del Guayas.… pic.twitter.com/VdAzmAKXql — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) February 10, 2026

Asambleísta Molina rechaza decisión del CAL

Luis Fernando Molina, uno de los asambleístas correistas proponente del juicio político al CPCCS, rechazó la decisión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y señaló que existen intereses ocultos.

"Queda claro que Andrés Fantoni (presidente del CPCCS) y su mayoría les resulta funcional: sirve para poner y sacar vocales del Consejo de la Judicatura a conveniencia, sostener una mayoría dócil y allanar el camino para que el Gobierno imponga un fiscal a dedo y se tome el Consejo Nacional Electoral", publicó en sus redes sociales.

Correísmo anunciará acciones legales

Por otro lado, el asambleísta Luis Fernando Molina adelantó que anunciará las acciones legales a tomar tras la inadmisión de su tercera solicitud de juicio político contra los vocales del CPCCS.

"Mañana (10 de febrero de 2026) anunciaré las acciones a seguir como legislador. Esta es una causa ciudadana: el país necesita perfiles idóneos e independientes en la Fiscalía y el CNE, no operadores obsecuentes ni alfombras del poder de turno", acotó.

Roberto Cuero en una intervención pública, en imagen de archivo. X: @RobertoCuero

CAL admite queja de Sergio Peña contra Roberto Cuero

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) también conoció y resolvió la admisión a trámite de la solicitud de queja presentada por el asambleísta independiente Sergio Peña en contra de Roberto Cuero, del correísmo, por presunta intimidación.

Según el documento presentado por Peña, los hechos se produjeron el 2 de febrero de 2026, luego de que el legislador criticara en su cuenta de X el altercado protagonizado por Cuero y miembros de las Fuerzas Armadas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!