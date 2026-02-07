Asambleísta Sergio Peña presenta queja contra Roberto Cuero por presunta intimidación

El altercado entre legisladores surgió a raíz del video viral de Cuero increpando a miembros de las Fuerzas Armadas

El asambleísta Sergio Peña presentó una queja formal ante Consejo de Administración Legislativa (CAL) en contra del legislador del correísmo Roberto Cuero, por una presunta agresión verbal e intimidación pública ocurrida en la red social X (antes Twitter).

Según el documento presentado por Peña, los hechos se produjeron el 2 de febrero de 2026, luego de que el legislador criticara en su cuenta de X el altercado protagonizado por Cuero y miembros de las Fuerzas Armadas.

Peña sostiene que su pronunciamiento fue de carácter institucional y político, sin insultos ni referencias personales, y que se enmarcó en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.

"(...) Manifesté mi postura frente a un altercado público entre el asambleísta denunciado y miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador, expresando mi respaldo a las Fuerzas del Orden y cuestionando un comportamiento que, a mi criterio, resultaba incompatible con el respeto debido a dichas instituciones", dice Peña en el oficio.

Hemos recibido una queja sobre este tema por parte de un asambleísta y, tal como lo hemos hecho en casos anteriores, el CAL decidirá la sanción que corresponda conforme a la ley. https://t.co/ILMxRyax0A — Niels Olsen (@NielsOlsen) February 6, 2026

El mensaje "intimidatorio" de Cuero a Peña

En respuesta a esa publicación, el asambleísta Roberto Cuero respondió, según la queja, con expresiones ofensivas e intimidatorias. Entre ellas constan frases como “cobarde” y “mañana te busco a ver si eres capaz de decirme en la cara lo que escribes”.

Para Peña, estas expresiones exceden los límites del debate político, constituyen una amenaza velada y configuran un acto de hostigamiento personal emitido desde una posición de poder institucional.

En respaldo de la queja, Peña adjuntó capturas de pantalla, enlaces digitales y el registro completo del intercambio en la red social X, con el fin de evidenciar el contexto y la naturaleza del mensaje cuestionado.

Peña señala presunta falta administrativa grave de Cuero

La conducta de Cuero, según Peña, encaja en las faltas administrativas graves previstas en la Ley de la Función Legislativa, específicamente por la agresión verbal entre asambleístas, incluso fuera del recinto parlamentario.

Además, sostiene que el hecho afecta no solo su honra e integridad moral, sino también la imagen institucional de la Asamblea Nacional, al proyectar un escenario de confrontación personal y violencia verbal.

En su petición formal, el asambleísta solicita al CAL:

Calificar la queja presentada

Iniciar el procedimiento disciplinario correspondiente

Declarar la responsabilidad administrativa del legislador denunciado, de verificarse la infracción

Imponer la sanción máxima prevista en la ley, que corresponde a una suspensión sin remuneración por 30 días

