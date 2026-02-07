Alterna de Andrés Castillo no registra títulos y cero dólares en pago de impuestos

La asambleísta alterna de Andrés Castillo e hija del asambleísta Hernán Zapata, Luciana Salomé Zapata Albán, no registra títulos y reporta cero dólares en el pago del impuesto a la renta. Zapata suplirá a Castillo durante su suspensión de 30 días, impuesta por la Asamblea Nacional.

De acuerdo con los registros en la Secretaria de Educación Superior (Senescyt), Zapata Albán no registra ningún título universitario. Sin embargo, en sus redes sociales se describe como estudiante de odontología. Se graduó de bachiller en 2022, según información del Ministerio de Educación.

Por otro lado, de acuerdo con el Servicio de Rentas Internas (SRI), Zapata Albán registra cero dólares en pago al impuesto a la renta en 2025, único año fiscal que reporta. Además, no cuenta con registros en la Superintendencia de Compañías.

En su última declaración patrimonial juramentada, Zapata Albán registró un patrimonio de 67,09 dólares, según consta en la Contraloría General del Estado.

El asambleísta Hernán Zapara y su hija, Luciana Zapata, durante una sesión de la Asamblea Nacional. ARCHIVO: @lucianasalome_oficial

Luciana Zapata reemplazará a Andrés Castillo en la Asamblea

La asambleísta alterna e hija del asambleísta de ADN Hernán Zapata, Luciana Salomé Zapata Albán, suplirá al también asambleísta oficialista Andrés Castillo, quien fue suspendido por 30 días por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Castillo fue sancionado tras una queja presentada por el legislador Comps Córdova, del bloque de la Revolución Ciudadana, debido a incidentes ocurridos durante una sesión del Pleno, en la que Castillo realizó agresiones verbales e insultos.

En su cuenta de X, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, se refirió al tema: "Las normas existen para todos y el debate democrático debe sostenerse siempre con altura y respeto. Seguiremos cuidando el rol de esta institución y exigiendo que el ejercicio político esté a la altura del país que representamos".

El CAL sancionó al asambleísta Andrés Castillo (ADN) con 30 días de suspensión sin remuneración por un altercado verbal con Comps Córdova durante una sesión del Pleno.



¿Cuánto dinero perdería? 👉 https://t.co/MUkOezTNJI pic.twitter.com/vDeBymdfA8 — Diario Expreso (@Expresoec) February 6, 2026

