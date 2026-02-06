Expreso
andres castillo
Castillo enfrenta sanción en la Asamblea Nacional, que lo aparta temporalmente de sus funciones.Foto: Flickr

Andrés Castillo recibe suspensión de 30 días sin sueldo en la Asamblea: las razones

El CAL suspende 30 días sin sueldo a Andrés Castillo por insultos en el Pleno. Niels Olsen pide respeto en el debate

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) oficializó este viernes 6 de febrero la suspensión por 30 días sin remuneración del asambleísta Andrés Castillo, integrante de la bancada oficialista ADN. La sanción surge tras una queja presentada por el legislador Comps Córdova, de la Revolución Ciudadana, debido a incidentes ocurridos durante una sesión del Pleno.

Falta grave por agresiones verbales

La resolución se tomó tras la moción presentada por la asambleísta Mónica Salazar. Según el boletín oficial, la denuncia se originó por agresiones verbales e insultos emitidos por Castillo durante la continuación de la sesión No. 057. Estas conductas fueron tipificadas como una falta administrativa grave, de acuerdo con el artículo 170 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

Pronunciamiento del Presidente de la Asamblea

La sanción contra el legislador de la bancada de Gobierno fue ratificada por el presidente del Parlamento, Niels Olsen, quien señaló que el comportamiento de Castillo vulneró el respeto que debe regir en el Pleno. Al respecto, Olsen manifestó: “Las normas existen para todos y el debate democrático debe sostenerse siempre con altura y respeto. Seguiremos cuidando el rol de esta institución y exigiendo que el ejercicio político esté a la altura del país que representamos”. Con este pronunciamiento, la máxima autoridad legislativa enfatizó que las reglas de conducta se aplican de manera uniforme a todos los asambleístas.

Procedimiento y normativa vigente

El organismo legislativo basó su decisión en el cumplimiento de los reglamentos internos y los protocolos de la Asamblea. Según la resolución, la medida busca mantener el orden administrativo y asegurar que las deliberaciones entre los distintos bloques políticos se desarrollen bajo estándares mínimos de respeto.

