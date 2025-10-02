Expreso
  Política

Tribunal Contencioso Electoral
El edificio del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en Quito.Karina Defas

TCE admite a trámite las apelaciones de Juan Esteban Guarderas y Aquiles Álvarez

El alcalde de Guayaquil fue sancionado con una multa por una infracción electoral denunciada por el exconsejero del CPCCS

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite los recursos de apelación presentados por Juan Esteban Guarderas y por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dentro del proceso que el exconsejero del CPCCS mantiene en contra del burgomaestre por una presunta infracción electoral.

El 21 de septiembre de 2025, el juez electoral Joaquín Viteri resolvió, en primera instancia, acoger la denuncia de Guarderas y sancionar a Álvarez con una multa de de 4.700 dólares, equivalentes a diez salarios básicos, pese a que el exconsejero pedía la pérdida de los derechos políticos.

Según el expediente, tras el fallo de primera instancia, Guarderas fue el primero en presentar un recurso de apelación, el 22 de septiembre de 2025. Posteriormente, Álvarez solicitó la ampliación y aclaración de la sentencia y, finalmente, el 26 de septiembre de 2025, también apeló el fallo.

Lo que sigue en la denuncia electoral contra Aquiles Álvarez

Tras ser presentados los recursos de apelación, el 1 de octubre de 2025 salió sorteada la jueza y presidenta del TCE, Ivonne Coloma, como jueza ponente del proyecto de sentencia que, luego, será presentada ante el Pleno del Contencioso Electoral.

En sus primeras diligencias, la jueza Coloma dispuso a la Secretaría del TCE que certifique los nombres de los jueces que conocerán y resolverán los recursos de apelación. Además, remitir el expediente de la causa a los miembros del Pleno para su análisis.

