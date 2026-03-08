Fernando Casado: Ecuador revoca visa del asesor de Luisa González

En conversación con EXPRESO, Casado afirma que la revocatoria de su visa se basa en un “expediente secreto” que desconoce

Fernando Casado afirma que la revocatoria de su visa en Ecuador le fue notificada por correo electrónico.

El académico Fernando Casado, asesor de Luisa González y exdocente del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), denunció que el Gobierno ecuatoriano del presidente Daniel Noboa revocó su visa de residencia. Según explicó, la decisión le fue notificada por correo electrónico y se sustenta en un expediente que él asegura no conocer.

Casado, de nacionalidad española y también venezolana, indicó que reside en Ecuador desde 2014. Durante ese tiempo se desempeñó principalmente como académico, además de haber colaborado como asesor en temas políticos.

En una conversación con EXPRESO, el exdocente explicó que la notificación llegó de manera inesperada. “Por un expediente secreto de la noche a la mañana me ha llegado la notificación de la revocatoria de mi visa”, señaló al confirmar la información.

Fernando Casado es asesor de Luisa González, dirigente de la Revolución Ciudadana. Rene Fraga

Revocatoria de visa a Fernando Casado y su impacto en Ecuador

El académico aseguró que la decisión podría impedirle continuar trabajando en el país. “Con lo cual no podré trabajar en Ecuador, parece ser”, afirmó al referirse a las consecuencias inmediatas de la medida migratoria.

Casado relató que vive en Ecuador desde hace más de una década y que su vida personal está vinculada al país. Según indicó, en territorio ecuatoriano formó su familia y tiene una hija menor de edad.

“Desde 2014, trabajando como académico, también como asesor, pero principalmente como académico y con una hija ecuatoriana que es menor de edad”, explicó al detallar su situación personal tras la revocatoria de la visa.

Fernando Casado advierte situación de su hija ecuatoriana

El exdocente del IAEN sostuvo que la decisión administrativa genera incertidumbre sobre su futuro en el país. Indicó que aún analiza cuáles serán los pasos legales que podría seguir frente a la medida.

“Mi hija es ecuatoriana y menor de edad y ahora tendré que ver cómo puedo mantenerla”, expresó al referirse a las implicaciones familiares que podría tener la revocatoria de su visa.

Casado también mencionó que la notificación le fue enviada directamente por correo electrónico. Por ahora, señaló que desconoce si iniciará algún procedimiento legal para revertir la decisión.

