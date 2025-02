Sam Altman admite que OpenAI se equivocó: el impacto de DeepSeek en la IA

Desde que DeepSeek apareció, un modelo de inteligencia artificial de código abierto desarrollado en China, ha sacudido los cimientos de la industria. Con una tecnología avanzada y costos operativos significativamente más bajos que los de gigantes como OpenAI, esta nueva IA ha obligado a la compañía de Sam Altman a replantear su estrategia.

Después de una semana marcada por la controversia y acusaciones sobre el supuesto uso de datos de ChatGPT en el entrenamiento de DeepSeek, Altman sorprendió al admitir que OpenAI ha estado en el “lado equivocado de la historia” durante mucho tiempo. Sus declaraciones en un foro AMA (Ask Me Anything) en Reddit han generado un intenso debate sobre el futuro del código abierto en la inteligencia artificial.

El desafío de la IA de código abierto



Hasta ahora, OpenAI ha defendido un modelo cerrado y propietario, priorizando el desarrollo interno de sus modelos y su rentabilidad. Sin embargo, la llegada de DeepSeek ha expuesto las ventajas de un enfoque abierto y accesible, capaz de lograr resultados comparables con una inversión menor.

"Personalmente creo que hemos estado en el lado equivocado de la historia y que necesitamos idear una estrategia de código abierto diferente", reconoció Sam Altman en Reddit. Aunque dentro de OpenAI no todos comparten esta visión, la empresa ha comenzado a liberar versiones básicas de algunos de sus modelos, lo que sugiere un cambio en su postura.

Mientras tanto, otras compañías han tomado caminos distintos. Meta, bajo la dirección de Mark Zuckerberg, ha apostado por modelos de código abierto como la serie Llama, argumentando que es clave para la competencia global. “Si hay un modelo de código abierto que todos van a usar, queremos que sea estadounidense”, afirmó Zuckerberg en una entrevista reciente.

DeepSeek y su impacto en la industria



DeepSeek ha demostrado que la inteligencia artificial no es exclusiva de las grandes corporaciones con presupuestos millonarios. En un contexto donde las sanciones comerciales limitan el acceso de China a chips avanzados, los desarrolladores de este modelo han encontrado formas innovadoras de optimizar su rendimiento con hardware más antiguo.

El éxito de esta IA ha generado turbulencias en Silicon Valley, afectando el mercado tecnológico y reavivando el debate sobre la accesibilidad de los modelos de IA. Empresas como Microsoft han comenzado a apoyar su integración en plataformas como Azure y GitHub, lo que refuerza su impacto a nivel global.

¿Hacia una OpenAI más abierta?

A pesar de reconocer errores en su estrategia, OpenAI sigue priorizando el crecimiento de su negocio. Actualmente, la empresa busca miles de millones de dólares en financiamiento para sostener sus operaciones, con Altman liderando negociaciones en Oriente Medio y otros mercados estratégicos.

Al mismo tiempo, la compañía ha anunciado que su modelo o3-mini, diseñado para mejorar el razonamiento de IA, será gratuito, lo que podría interpretarse como una respuesta directa al modelo libre de DeepSeek. Sin embargo, la posibilidad de que OpenAI abra completamente su tecnología sigue siendo incierta.

Cuando un usuario de Reddit preguntó si OpenAI consideraría liberar sus modelos más antiguos, el director de producto Kevin Weil respondió: "Definitivamente lo estamos considerando". No obstante, hasta el momento no hay detalles concretos sobre qué modelos podrían volverse accesibles ni cuándo ocurriría esto.

