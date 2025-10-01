Caso Villavicencio: juez autoriza revisar las medidas de José Serrano y Xavier Jordán

La Fiscalía insistirá que se ordene la prisión preventiva de los dos investigados en el caso de magnicidio

Las medidas cautelares dictadas a favor de José Serrano y Xavier Jordán, procesados como presuntos autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, se someterán a revisión. Una nueva audiencia clave se celebrará próximamente ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

La decisión resulta de que la jueza de instrucción, Luz María Ortiz, revocó parcialmente un auto anterior emitido el 11 de septiembre de 2025. En aquella resolución, la jueza Daniela Ayala (ahora suspendida) había negado la apelación de la Fiscalía a las medidas cautelares, con el argumento de que el recurso se interpuso 19 minutos después de las 17:00 del día límite.

Sin embargo, para la jueza Ortiz, la fiscal del caso, Ana Hidalgo, sí apeló correctamente de forma oral durante la audiencia de formulación de cargos, realizada el pasado 3 de septiembre. En esa diligencia, la fiscal anunció su inconformidad con la decisión de ordenar que Serrano y Jordán solo se presentaran periódicamente en el Consulado de Ecuador en Miami. Y anticipó que en la Corte Provincial pediría la prisión preventiva para ambos.

Contexto de los procesados y el magnicidio

La resolución de la jueza Ortiz resulta crucial para la Fiscalía, la cual busca endurecer las medidas contra los investigados. Actualmente, José Serrano, exministro del Interior en el gobierno de Rafael Correa, permanece detenido por la ICE (Inmigración y Control de Aduanas) en Miami por asuntos migratorios. Mientras, Xavier Jordán también reside en Miami y está llamado a juicio por delincuencia organizada en los casos Metástasis y por la venta de insumos médicos en la pandemia. La Fiscalía de Ecuador busca la prisión preventiva como requisito para avanzar en un posible proceso de extradición o deportación.

Serrano y Jordán se vincularon al caso Villavicencio luego de que la Fiscalía identificó elementos que los señalan como las figuras detrás de la planificación del magnicidio ocurrido en agosto de 2023. La investigación se centra en rastrear la autoría intelectual y los responsables del financiamiento del asesinato del excandidato presidencial.

