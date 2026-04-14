Caso GRANASA: directivos son denunciados por presunta asociación ilícita

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Las claves del caso Denuncian a directivos de diarios Expreso y Extra por presunta asociación ilícita en Guayas.

Superintendencia ordena revertir el 40% de acciones de GRANASA a favor de empresa Veranera.

Liquidador acusa trama legal para transferir acciones de GRANASA y evadir disposiciones judiciales.

El liquidador de la empresa Veranera S.A., Carlos Xavier Cadena Asencio, denunció a varios directivos de Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), casa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, por un caso de presunta asociación ilícita, relacionado con el intento de apropiarse del 40 % de las acciones de la compañía.

Los directivos de GRANASA denunciados

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía del Guayas en contra de siete directivos de GRANASA, entre ellos, su presidente ejecutivo, Galo Martínez Leisker, y su director, Carlos Alfonso Martínez. La lista completa de denunciados es:

Galo Eduardo Martínez Leisker

Ingrid Francisca Martínez Leisker

José Gabriel Martínez Castro

Eduardo Carmigniani Valencia

Carlos Alfonso Martínez

Felipe Eduardo Terrero Martínez

Michelle Andreina Villamar Guerrero

El originen del conflicto con Veranera

En su denuncia, Carlos Xavier Cadena Asencio recuerda que desde el 25 de noviembre de 2025 figura como liquidador de Veranera por disposición de la Superintendencia de Compañías. Asimismo, que el 29 de diciembre de 2025, la Superintendencia determinó que no halló trazabilidad de unas acciones transferidas entre Ingrid Martínez Leisker y Veranera en 2020, por lo que dispuso a GRANASA registre en su libro de acciones y accionistas el reverso de las mismas en favor de Veranera, ahora en manos del liquidador.

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El liquidador también señala que, pese a la designación de la Superintendencia, la empresa Veranera celebró el 17 de febrero de 2026 una "sorpresiva, ilegal e ilegítima" Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas en la que se designó a Michelle Andreina Villamar Guerrero como liquidador principal de la empresa.

Liquidador habla de "uso doloso" de transferencia de acciones

Según continúa la denuncia, unos días después de su nombramiento, el 20 de febrero de 2026, Villamar Guerrero suscribió un acta transaccional en la que Ingrid Martínez Leisker transfería sus acciones de GRANASA a Gabriel Martínez Castro. Según el liquidador, esta acción tuvo como fin "poner fin a la disputa" respecto al 40 % de acciones de la compañía editora de los diarios EXPRESO y EXTRA.

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El liquidador también señala al abogado de GRANASA, Eduardo Carmigniani, como presunto responsable de asociación ilícita ya que presentó dicho acuerdo transaccional, que a criterio del denunciante es ilegal, en dos acciones de protección que se tramitan en Guayaquil: una presentada por Ingrid Martínez Leisker y otra por el propio liquidador Cadena Asencio.

El abogado de Granasa, Eduardo Carmigniani, aseguró que la intervención ordenada por la Superintendencia de Compañías no modificará la línea editorial.EXPRESO

El 26 de febrero de 2026, acota el liquidador, solicitó al Registro Mercantil de Guayaquil la cancelación de la inscripción del nombramiento de Villamar Guerrero. Aunque el Registro Mercantil canceló la inscripción, el liquidador denunció que el 27 de marzo de 2026, Ingrid Martínez Leisker transfirió sus acciones a favor de Gabriel Martínez Castro.

Este acto, según el liquidador, fue realizado de forma dolosa por parte de los directivos de GRANASA a pesar de que existía una disposición administrativa y judicial de que se registre el 40 % de las acciones de la compañía en favor de Veranera. Según el liquidador, el acuerdo transaccional fue "utilizado para evadir cumplir la disposición legal de transferencia de las mencionadas acciones (...)".

Pretensión del liquidador es improcedente

El abogado de Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), Eduardo Carmigniani, por su lado, señaló este 14 de abril de 2026 en el pódcast Politizados conducido por Roberto Aguilar y Martín Pallares que la pretensión del liquidador de Veranera ha sido improcedente desde el inicio.

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Carmigniani sostuvo, además, que la Superintendencia de Compañías no tiene la facultad para reversar acciones de una empresa y que la justicia constitucional no tiene competencia en material patrimonial, societaria o accionaria, según lo ha dictaminado la Corte Constitucional.

El abogado de GRANASA también insistió en que las acciones fraudulentas del liquidador de Veranera, por las que tendrá que responder judicialmente, son mangajadas que forman parte del acoso que, según dijo, ha enfrentado la casa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, con el objetivo de doblegar la línea editorial de los medios por su postura crítica frente al Gobierno Nacional.