José De La Gasca denuncia a veedor Guido Egas y pide su salida del concurso para Fiscal General

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber José De La Gasca denuncia al veedor Guido Egas ante el CPCCS por cuestionar su ética y trayectoria.

El candidato a fiscal general exige separar a Egas del proceso por acusaciones de favoritismo estatal.

De La Gasca alega que el veedor vulnera la seguridad jurídica y difunde desinformación sobre el concurso.

José De La Gasca, exministro de Gobierno y postulante a Fiscal General del Estado, presentó una denuncia formal ante el CPCCS contra el veedor Guido Egas. El aspirante solicita la separación inmediata de Egas del proceso, tras acusarlo de emitir afirmaciones falsas que comprometen la transparencia del concurso y afectan su reputación profesional al tildarlo de "apadrinado".

Cuestionamientos a la ética y trayectoria en el concurso

La controversia escaló este 14 de abril de 2026, cuando De La Gasca reaccionó a las declaraciones de Guido Egas, quien puso en duda sus credenciales éticas y experiencia por su pasado como funcionario en el gobierno de Daniel Noboa. Según el texto presentado ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el veedor habría utilizado su cargo para implantar una narrativa de favoritismo indebido ante la opinión pública.

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El exministro sostiene que estas acciones no solo son ataques personales, sino que desacreditan la labor de la Comisión Ciudadana de Selección, la cual ya validó su etapa de admisibilidad bajo la normativa vigente.

Guido Egas es el nuevo coordinador de la veeduría ciudadana del concurso para fiscal general del Estado.ARCHIVO/ASAMBLEA NACIONAL

Argumentos legales para la separación del veedor

Para José De La Gasca, la conducta de Egas vulnera el principio de seguridad jurídica y contraviene el Reglamento de Veedurías Ciudadanas. En su escrito, destaca los siguientes puntos críticos:

Interferencia indebida : Prohibición de obstaculizar el normal desarrollo de las actividades del concurso de selección.

: Prohibición de obstaculizar el normal desarrollo de las actividades del concurso de selección. Difusión de información falsa : El reglamento prohíbe emitir datos incompletos que afecten la imagen de un postulante.

: El reglamento prohíbe emitir datos incompletos que afecten la imagen de un postulante. Causal de expulsión: El artículo 10 del mencionado reglamento establece la pérdida de calidad de veedor por incumplimiento de normas legales.

El conflicto se originó apenas un día después de que Egas fuera nombrado coordinador de la veeduría, momento en el que empezó a cuestionar si un exembajador y ministro posee la independencia necesaria para dirigir la Fiscalía.