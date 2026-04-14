Conato de incendio en el centro de Guayaquil: Bomberos acudieron a Escobedo y Luque

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La emergencia se registró en una zona céntrica de Guayaquil, antes del mediodía de este 14 de abril

de este 14 de abril Los bomberos atendieron la emergencia con dos unidades , que no pasó a mayores

, que no pasó a mayores Se trató de un conato, al parecer por un cortocircuito, indicaron los bomberos a EXPRESO

Los bomberos de Guayaquil se movilizaron en la mañana de este martes 14 de abril de 2026 para controlar un conato de incendio que se registró en Escobedo y Luque, en el centro de Guayaquil.

La emergencia se registró pasadas las 11:00, cuando se reportó que salía humo posiblemente de una bodega del sector, transitado diariamente por decenas de personas que acuden a los diversos negocios.

En esta zona son comunes los almacenes de venta de telas y ropa elaborada, lo que acrecentó la preocupación de residentes y peatones, ante un posible incendio de gran magnitud.

Sin embargo, la emergencia quedó en conato. El Cuerpo de Bomberos, a través de su departamento de Comunicación, indicó a EXPRESO que posiblemente se produjo un cortocircuito en el sistema eléctrico de la edificación afectada.

Cerca de las 11:45, las dos unidades se mantenían en el sitio, garantizando que todo quede en orden, pese a que la novedad ya estaba controlada.

En este punto se registró la novedad, que fue atendida por los bomberos

Preocupación en el centro de Guayaquil

Este conato se produjo a dos meses de que un gran incendio consumió, al menos por cinco días, al centro comercial Multicomercio, en el centro-sur de la ciudad.

La edificación, que incluía departamentos, oficinas y bodegas comerciales, quedó inutilizada debido a la magnitud del flagelo. Aún no se definen fechas ni cronograma para su demolición.

Otra novedad que genera preocupación en el centro de Guayaquil, ocurre a dos cuadras de donde se registró el conato de incendio. En la Casa Tola, un bien patrimonial, se registró la caída de escombros desde el domingo 12 de abril, lo que atemoriza a quienes transitan por el sector.