Embestida: ¿el exceso de terror y acción arruina su historia de supervivencia?

Publicado por Jorge Suárez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Embestida muestra huracán y tiburones en Carolina del Sur con una historia de supervivencia

Esta película en Netflix presenta guion con situaciones exageradas y baja tensión narrativa

El filme lidera el ranking en Netflix pese a las críticas sobre su desarrollo y sus personajes

Embestida, disponible en Netflix, presenta un huracán y ataques de tiburones en Carolina del Sur. La película propone una historia de supervivencia con acción y efectos visuales interesantes.

Un desastre natural con amenaza adicional

Annieville, Carolina del Sur. Un huracán de categoría cinco la azota. Los residentes deben luchar para sobrevivir no solo a la inundación, la devastación y el caos, sino a algo más espeluznante: tiburones hambrientos (a los cuales el vulgo les añade la palabra “toro”), que siguen a los seres humanos para devorarlos.

Entre ellos está Lisa Fields (Phoebe Dynevor, de la serie Bridgerton), quien está embarazada y atrapada en su automóvil; Dakota Edwards (Whitney Edwards), quien recientemente ha perdido a su madre; los hermanos huérfanos Dee, Ron y Rachel Olsen (Alyan Browne, Stacy Lausen y Amy Mathewa), así como el doctor Dale Edwards (Djimon Hounsou), investigador marino que intenta coordinar el rescate de los damnificados.

Una idea que pierde fuerza en el desarrollo

La trama de Embestida no es mala, pero su director la anula al aceptar un guion que presenta situaciones exageradas y absurdas. Además, la película se ve envuelta en un uso reiterativo de malas palabras, lo que hace que el drama de los personajes pierda fuerza y que las emociones propias del género no se desarrollen.

Por ello, lo que permanece son sus efectos visuales, que mantienen un nivel técnico destacado. Sin embargo, el director noruego Tommy Wirkola (El viaje, 2021) repite recursos de susto, lo que reduce la tensión y puede generar una sensación de monotonía.

Personajes y escenas que no sostienen el conflicto

Los personajes no alcanzan el desarrollo necesario para sostener el conflicto. Esto limita la generación de terror y reduce el impacto de la historia.

Algunas secuencias destacan, como la de los hermanos huérfanos al descubrir un cheque de 1.500 dólares que el gobierno entrega mensualmente a familias de acogida.

También se incluye una escena de parto que busca generar tensión, pero el guion plantea situaciones poco verosímiles, como dar a luz en el mar y proteger al bebé mientras un tiburón acecha.

Presencia en el streaming

El filme ocupa el primer lugar entre las películas más vistas en Netflix al momento de la redacción de este texto. Su permanencia en esa posición dependerá de la respuesta del público.

Dato adicional

Annieville es un nombre ficticio creado para la película. Sin embargo, existe un poblado con ese nombre en Arkansas, que en 2010 registraba 409 habitantes.