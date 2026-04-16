Hallazgo en Quito: hombre sin vida en av. 6 de Diciembre, cerca del túnel Guayasamín

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Lo que se sabe Hombre de unos 30 años fue hallado sin vida en Quito, av. 6 de Diciembre, madrugada del 16 abril.

El cuerpo estaba en carril de la Ecovía, cerca del túnel Guayasamín; se investiga posible atropello.

Policía y Criminalística activaron protocolos en el norte de Quito; aún no se confirma identidad de la víctima.

La mañana de este jueves 16 de abril de 2026, el cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en la avenida 6 de Diciembre, a la altura del ingreso al túnel Guayasamín, en el norte de Quito.

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El hecho generó conmoción y afectaciones en el tránsito de este importante sector de la capital.

Hallazgo en carril exclusivo de la Ecovía

De acuerdo con información preliminar, la víctima —un hombre de aproximadamente 30 años— fue hallada en el carril exclusivo de la Ecovía. Las primeras hipótesis apuntan a que habría sido atropellado durante la madrugada.

El comandante del Distrito Eugenio Espejo, Byron Flores, informó que la alerta se recibió cerca de las 04:00. Personal policial acudió de inmediato al sitio junto con unidades del Cuerpo de Bomberos, quienes confirmaron que el ciudadano ya no presentaba signos vitales.

Investigaciones en curso

Según explicó Flores, tras verificar la escena se activaron los protocolos correspondientes, incluyendo la intervención de unidades especializadas como la DINASED y Criminalística.

“De las primeras observaciones, se presume que podría tratarse de un atropellamiento. La persona tenía todas sus pertenencias y no se evidencian signos de violencia como heridas por arma blanca”, indicó la autoridad.

Además, se identificaron hematomas, principalmente en la zona de la espalda, lo que refuerza la hipótesis de un posible impacto vehicular. Sin embargo, las investigaciones continúan para descartar cualquier otra causa.

Víctima aún no identificada

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad del fallecido ni se han acercado familiares al lugar. Las autoridades mantienen el caso bajo protocolos de investigación mientras se recopila más información.

Tránsito afectado en el norte de Quito

Debido al procedimiento, se realizaron desvíos en la circulación, especialmente en el carril exclusivo de la Ecovía, lo que provocó congestión vehicular en horas de la mañana.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía evitar la zona mientras se completan las diligencias legales. Se estimaba que el levantamiento del cuerpo tomaría aproximadamente 30 minutos adicionales tras las primeras horas de intervención.

La Policía Nacional reiteró el llamado a los conductores a circular con precaución, respetar los límites de velocidad y mantenerse atentos, especialmente en horas de la madrugada, para prevenir este tipo de incidentes.