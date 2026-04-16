Radiación extrema y fuertes lluvias afectan a Quito y provocan varias emergencias

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Lo que debes saber En Quito, las mañanas soleadas contrastan con tardes de fuertes lluvias que han provocado decenas de emergencias.

El COE MEtropolitano atendió 14 eventos en un día: inundaciones, caídas de árboles y colapsos estructurales en la ciudad

Expertos advierten fallas estructurales como el alcantarillado combinado, colectores antiguos y crecimiento urbano desordenado

Aunque las mañanas soleadas y con niveles extremos de radiación solar marcan el inicio de la jornada en Quito, las tardes continúan dominadas por intensas precipitaciones que han provocado diversas emergencias en distintos sectores.

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Solo el 14 de abril de 2026, el Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE-M) atendió 14 eventos adversos provocados por las lluvias.

Las afectaciones se registraron tanto en el sur como en el norte y los valles de la ciudad, con reportes de inundaciones, colapsos estructurales y caída de árboles.

La mayor incidencia se concentró en la Administración Zonal Eloy Alfaro (sur). En este sector se reportaron tres inundaciones, dos en Chilibulo y una en el barrio Vencedores, además de un colapso estructural en la misma zona y otro en la Unidad Educativa Cotopaxi, en la calle Chimborazo. A esto se suma una inundación en el barrio La Santiago, por la saturación del sistema de drenaje.

Más al sur también hubo afectaciones. Entre ellas un colapso estructural en San Juan de Turubamba, inundaciones en el barrio Bellavista y daños en estructuras en Ecuador del Futuro y el parque Padre Inocencio, en Venecia 2.

La Bota, uno de los sectores más golpeados

De acuerdo con la Secretaría de Gestión de Riesgos, durante el primer trimestre de 2026 se han registrado 322 incidentes vinculados con lluvias. Febrero fue el mes más complejo, con 196 emergencias, es decir, el 61% del total trimestral, mientras que en enero se reportaron 74 y en marzo una cifra similar.

Uno de los puntos más críticos se ubica en La Bota, en el norte. Desde febrero, en la zona han ocurrido deslizamientos de tierra que han afectado al menos a seis viviendas.

El lodo ingresó a las casas y se acumuló agua en la vía pública.Foto: cortesía / COE-M

Germania Lite, presidenta del Comité de Seguridad, asegura que el problema no es reciente. Desde 2025 ha solicitado la realización de estudios técnicos en las cunetas de la avenida De La Bota y la Carlos Fortines, donde existen fisuras visibles en la mesa asfáltica.

Lite señala que estas grietas permiten la filtración de agua, debilitando el terreno y provocando deslizamientos.

Recuerda que en mayo de 2024 se registró un evento grave cuando un poste cayó cerca de una vivienda y material lodoso ingresó al inmueble. Aunque en su momento se ofreció un plazo de cuatro meses para realizar estudios, hasta la fecha no hay respuestas. “Actualmente, un cuarto de la vía está en mal estado y cada lluvia agrava la situación”, sostiene.

Más lluvias, menos emergencias

Desde el Municipio, la directora de Gestión de Riesgos, Patricia Carrillo, considera que el número de eventos no es elevado si se toma en cuenta la intensidad de las precipitaciones. Atribuye esta relativa contención a los trabajos preventivos ejecutados en distintos puntos de la ciudad, como limpieza de quebradas, alcantarillas y sumideros, así como el mantenimiento de estructuras de captación y la vigilancia de taludes.

La temporada lluviosa se extenderá al menos hasta mayo, según los pronósticos. Para hacer frente a sus efectos, el Municipio ha destinado $ 48,2 millones dentro del Plan de Eventos Climáticos 2025-2026, enfocado en mitigación y respuesta.

Colectores que cumplieron su vida útil

Sin embargo, especialistas advierten que los problemas de fondo persisten. Fabricio Yépez, experto en gestión de riesgos, señala que las lluvias actuales no son atípicas, sino parte del comportamiento esperado. “Quito está preparado para lluvias normales, pero la pregunta es qué pasará si se presentan eventos más intensos”, plantea.

El experto identifica al menos seis problemas estructurales en la ciudad. Entre ellos, el sistema de alcantarillado combinado, donde se mezclan aguas lluvias y servidas, que colapsa ante grandes volúmenes de agua. También menciona la falta de redes en ciertos barrios, donde las descargas se realizan directamente en quebradas, incrementando el riesgo de deslizamientos.

En El Inca se construye el colector de alivio Granados, con el 71%.Foto: Matthew Herrera

A esto se suma el deterioro de colectores antiguos, especialmente en el centro y sur de la ciudad, que han superado su vida útil y presentan menor capacidad de evacuación. Aunque la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) reconoce esta situación, asegura que se ha construido colectores de alivio.

Entre ellos están el Habas Corral, Carretas (en dos tramos), Eloy Alfaro y Granados, que suman aproximadamente siete kilómetros.

El colector Eloy Alfaro, ubicado en El Inca y con un 71% de avance, contempla dos ramales tipo túnel que se integran en la calle Isla Marchena, con el objetivo de optimizar el drenaje urbano y reducir la presión sobre las redes existentes.