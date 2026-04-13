Películas de romance intenso en Netflix: 10 historias con mucha pasión que debesen el streaming

Publicado por Stefania Massa Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Netflix ofrece un catálogo de películas eróticas globales que incluye romance y thriller para aumentar audiencia

'365 días' en Netflix (2020) muestra relación de poder en Sicilia y genera debate sobre control en parejas

Producciones en Netflix desde Europa y Turquía exploran deseo y relaciones para diversificar contenido internacional

Como ocurre en la mayoría de las plataformas a nivel global, el cine erótico en Netflix se posicionan entre los contenidos más buscados. Con tramas que combinan romance, thriller y drama, estas producciones exploran el deseo, el poder y las relaciones humanas.

Desde Europa hasta Turquía, el catálogo ofrece opciones para distintos gustos. Te invitamos a revisarlo.

Un catálogo que apuesta por historias de deseo

Netflix ha consolidado una oferta de películas eróticas que combina distintas culturas y estilos narrativos. Las hay para todos los gustos, sin perder el buen estilo.

El amante de Lady Chatterley, de la literatura a la pantalla

Producciones como El amante de Lady Chatterley retoman clásicos literarios. Basada en la novela de 1928 del escritor británico David Herbert Lawrence, esta película dirigida por Laure de Clermont-Tonnerre es una coproducción Reino Unido-Estados Unidos.

En esta producción de dos horas y siete minutos, la infidelidad de una aristócrata da paso al amor en lo que EW.com califica como “una película tan abierta y explícitamente sexual que podría poner aun más rojo el logo de Netflix”.

365 días, las relaciones de poder

365 días es una película polaca de suspense erótico de 2020, basada en la primera novela de una trilogía de Blanka Lipińska. La trama sigue a Massimo, miembro de la mafia siciliana, y a Laura, una directora de ventas. Exitosa en el trabajo pero un tanto aburrida en el amor, decide viajar con su novio y un grupo de amigos a Sicilia.

Allí se cruza con Massimo Torricelli, quien acaba de heredar el negocio de la mafia. Decidido a que ella se quede con él, la encierra durante 365 días, como plazo para que se enamore de él. El argumento ha generado discusiones en torno a las relaciones de poder.

Del romance prohibido al thriller psicológico

Que el deseo puede cambiar el rumbo de la gente y, en el caso del cine, de los personajes, es una realidad que no se puede negar. Netflix lo refleja claramente con algunas de sus propuestas. Aquí dos de ellas.

Juego limpio, la pasión y los límites de la ambición

Dentro de la lista, destacan propuestas como Juego limpio. Esta producción estadounidense de 2003 refleja con claridad cómo el entorno laboral transforma la relación de pareja.

Lo hace a través de Emily (Phoebe Dynevor) y Luke (Alden Ehrenreich), recién comprometidos, quienes se desenvuelven prósperamente en Nueva York.

Pero la magia empieza a tambalear cuando surge un codiciado ascenso en su despiadada empresa financiera y el apoyo entre los amantes mutuo se convierte en algo más siniestro.

Justin Chang, de Los Ángeles Times, describe así la producción: "Un thriller endiabladamente afilado que supone el asombroso debut en el largometraje de la guionista y directora Chloe Domont".

El juego de Gerald, tensión psicológica y vulnerabilidad

Si este tipo de películas son tus preferidas, te sugerimos El juego de Gerald, una bien lograda mezcla tensión psicológica con elementos de vulnerabilidad.

La historia gira en torno a Jessie (Carla Gugino) y Gerald (Bruce Greenwood), un matrimonio maduro que busca revitalizar su deteriorada relación con un viaje a una remota cabaña.

Allí él propone a su mujer un juego sexual: esposarla a la cama para incrementar las sensaciones. Pero las cosas no resultan como esperaban: Gerald muere de un infarto y Jessie tendrá que luchar por su supervivencia.

Historias internacionales que amplían el género

El catálogo incluye producciones de distintos países. Happy Ending (Holanda, 2023) aborda nuevas dinámicas de pareja, Madame Claude (Francia, 2021) retrata el poder en el París de los años 60, y Un auténtico caballero (Turquía, 2024) presenta el conflicto entre estilo de vida y sentimientos. Estas propuestas reflejan distintas miradas sobre la intimidad.

Aquí otras tres opciones que puedes disfrutar:

• El lado dulce de la traición: producción brasilera de 2023. Babi ve la traición de su pareja como una oportunidad para vivir un despertar sexual... pero las consecuencias pueden ser muy peligrosas.

• A través de mi ventana, comedia romántica española de 2022. Raquel siempre ha estado enamorada de su misterioso vecino Ares. Jamás han cruzado palabra, pero ella se ha planteado: conseguir que Ares se enamore de ella. ¿Qué métodos utilizará?

• Caerás, thriller alemán de 2025. Aunque Lilli sospecha del nuevo prometido de su hermana, su atención se desvía cuando conoce a un atractivo hombre que la distrae de repente con su propio deseo.