La Flaca Guerrero: "Quiero correr como antes… pero no puedo"

Publicado por Ingrid Balseca Creado: Actualizado:

Solo quienes han atravesado una enfermedad como el cáncer pueden ponerse en los zapatos de María Teresa Guerrero y comprender lo que vive.

“Me siento mal por sentirme mal. Pero la verdad es que sí, me siento así. Me duele el pie. Llevo un año con fascitis. Quiero correr como antes… pero no puedo. Mi vida ya no es exactamente la misma. Mi cuerpo cambió.

Sigo con medicación. Y aunque estoy agradecida, profundamente agradecida, por haber sobrevivido a un cáncer tan duro… también estoy cansada. Cansada mentalmente. Y eso también es válido. Porque agradecer no cancela el dolor”.

El dolor de la fascitis

La fascitis es una inflamación del tejido en la planta del pie, generalmente causada por sobrecarga mecánica.

En algunos casos, puede aparecer como consecuencia secundaria de tratamientos oncológicos que provocan pérdida de densidad ósea, atrofia muscular o alteraciones en la mar

Las cicatrices que cuentan historias

Por un accidente de tránsito en 2019, la actriz Catherine Velasteguí, (El Cholito Forever) fue sometida a una cirugía de urgencia que comprometía su vida. Como consecuencia, quedó con una cicatriz visible en el Cholito Forever) fue sometida a una cirugía de urgencia que comprometía su vida.

Como consecuencia, quedó con una cicatriz visible en el abdomen. Lejos de ocultarla, decidió asumirla públicamente, incluso al usar traje de baño o ropa corta. Aun así, recibió críticas, algunas de ellas abiertamente crueles.

Hoy, María Teresa Guerrero, tras ser diagnosticada con cáncer de ovarios, ha retomado el modelaje y también muestra sin reservas la cicatriz que le dejó su operación. “Yo no escondo mi cicatriz. La llevo como una corona invisible. Es mi medalla. Nunca pensé que iba a volver a modelar después de escuchar la palabra cáncer. Hoy me miro y no soy la misma. Hay marcas que antes no estaban. Un pelo que no elegí… pero que me tocó”, expresó.

Las cicatrices no son un defecto, sino experiencias que, en muchos casos, marcan un antes y un después en la vida de una persona. Lo verdaderamente importante no es la huella en el cuerpo, sino el hecho de que ambas siguen vivas.