Warner Bros. mueve el tablero: este es su calendario cinematográfico hasta 2028

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El terror se consolida como eje clave del estudio , con nuevas entregas de sagas como Destino Final y Evil Dead .



, con nuevas entregas de sagas como y . Esta planificación responde a una tendencia de la industria por asegurar estrenos con años de anticipación tras los retrasos generados en los últimos ciclos de producción.

El anuncio más reciente de Warner Bros. deja claro que el estudio ya está jugando a largo plazo: con un calendario definido hasta 2028, la compañía no solo fija fechas de estreno, sino que también traza una hoja de ruta estratégica donde conviven franquicias consolidadas, cine de terror y apuestas de autor.

Lejos de limitarse a grandes blockbusters tradicionales, la selección de títulos evidencia una diversificación de géneros, donde el terror ocupa un lugar central, con nuevas entregas de sagas reconocidas, mientras que proyectos como la precuela de Ocean’s 11 o la película sobre Juana de Arco dirigida por Baz Luhrmann apuntan a un equilibrio entre lo comercial y lo creativo. En conjunto, el calendario revela una industria que busca estabilidad a través de marcas conocidas, pero sin renunciar a nuevas narrativas.

Los títulos que marcan la agenda

También conocida como 'La Gran Estafa' en español, el filme fue estrenado el 7 de diciembre de 2001.Cortesía

El calendario arranca el 9 de abril de 2027 con La Venganza de La Llorona, una nueva incursión en el terror basado en mitología latinoamericana. La película se suma a la tendencia de reinterpretar leyendas populares dentro del cine de género, apostando por un público global.

Ese mismo año, el 25 de junio llegará la precuela de Ocean’s 11, un proyecto que busca expandir el universo de atracos desde una perspectiva distinta. Más que una continuación directa, la propuesta apunta a explorar los orígenes de la historia, lo que abre la puerta a un tono renovado dentro de una franquicia marcada por su estilo elegante y coral.

Para abril de 2028, el terror vuelve a tomar protagonismo con Evil Dead Wrath, una nueva entrega dentro de una de las sagas más influyentes del género. Su desarrollo refuerza el interés actual de los estudios por revitalizar propiedades clásicas con enfoques contemporáneos.

En esa misma línea, destaca Destino Final 7, continuación de la franquicia que regresó recientemente con Destino Final: Lazos de Sangre. El anuncio plantea interrogantes sobre el rumbo de la saga, especialmente tras la percepción de cierre que dejó su entrega anterior y la ausencia de Tony Todd, figura clave dentro del universo de la muerte como fuerza inevitable; aún así su estreno está fijado para el 12 de mayo de 2028.

El calendario también incluye Gladys, programada para el 8 de septiembre de 2028, un proyecto vinculado al universo de Weapons (La hora de la desaparición), cuyo impacto ha sido clave para su desarrollo. Aunque aún se manejan pocos detalles concretos sobre la trama, la película surge en un contexto marcado por el éxito de esta historia y el reconocimiento crítico de su protagonista, impulsado incluso por su paso destacado en la temporada de premios, incluyendo los Oscar. De esta manera, el proyecto se posiciona como una expansión estratégica que capitaliza tanto el interés del público como el prestigio alcanzado por su figura central.

Amy Madigan ganando el Oscar por Mejor Actriz de Reparto.Cortesía

Finalmente, uno de los títulos más llamativos es la película sobre Juana de Arco dirigida por Baz Luhrmann (Elvis). Conocido por su estilo visual distintivo, el director podría ofrecer una reinterpretación ambiciosa de esta figura histórica, lo que posiciona al proyecto como una de las propuestas más autorales del calendario.

Una estrategia que define el rumbo del estudio



Más allá de los títulos individuales, el calendario de Warner Bros. refleja una tendencia clara dentro de la industria: la necesidad de equilibrar riesgo y rentabilidad. Las franquicias de terror relativamente económicas y con alto retorno, se consolidan como una apuesta segura, mientras que las precuelas y universos expandibles permiten capitalizar marcas ya reconocidas.

Al mismo tiempo, la inclusión de proyectos de autor sugiere que el estudio no está dispuesto a abandonar completamente el terreno creativo, buscando diferenciarse en un mercado cada vez más saturado de secuelas y reboots.

Con estrenos programados hasta 2028, Warner Bros. no solo organiza su calendario, sino que envía un mensaje claro: el futuro del cine comercial pasa por combinar familiaridad e innovación. En ese equilibrio, se juega no solo el éxito del estudio, sino también su relevancia dentro de una industria en constante transformación.