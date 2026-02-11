Expreso
El Pleno de la Asamblea aprobó el paquete de reformas a la Ley de Ciberseguridad.
El Pleno de la Asamblea aprobó el paquete de reformas a la Ley de Ciberseguridad.Cortesía: Asamblea/ Flickr

Ley de Ciberseguridad plantea cambios en mallas curriculares: ¿De qué se trata?

Ministerio de Educación incorporará en el currículo nacional contenidos para el uso responsable de las tecnologías

La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Ciberseguridad. La normativa define el concepto, alcance y mecanismos de control en esta materia, y además introduce cambios en el sector educativo que implicarán ajustes en las mallas curriculares.

La ley establece que la ciberseguridad se relaciona con la “protección de servicios esenciales e infraestructura crítica digital, gestión de riesgos e incidentes, resiliencia del ecosistema digital y fortalecimiento de la confianza nacional en el entorno digital”.

Además, el ente rector deberá contar con un Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT Nacional). Esta será la instancia técnica especializada para la prevención, detección, gestión y coordinación de incidentes de ciberseguridad que afecten a entidades públicas, operadores de infraestructura crítica digital y prestadores de servicios digitales.

¿Qué plantea sobre las mallas curriculares?

La ley dedica un apartado relevante al ámbito educativo. Establece que las escuelas, colegios y universidades deberán determinar, dentro de su oferta académica, los programas o materias que, por su naturaleza, puedan ser cursados de manera virtual.

También dispone la incorporación progresiva de contenidos sobre seguridad digital, ciberseguridad, ética digital y protección de datos personales, incluyendo su respectiva evaluación.

Asimismo, señala la obligación de implementar programas de ciberseguridad y protección digital en todas las instituciones educativas, en coordinación con el Ministerio de Telecomunicaciones. “Estos programas deberán incluir herramientas para la detección y prevención de riesgos digitales, así como medidas para asegurar la conectividad segura y la protección de la información personal de los estudiantes”, dice la ley.

El Ministerio de Educación incorporará en el currículo nacional contenidos sobre seguridad digital, con la finalidad de formar a los estudiantes en el uso responsable de la tecnología, la identificación de riesgos en línea y las buenas prácticas de higiene digital.

Estos contenidos incluirán temas como ciberacoso, grooming, sexting, privacidad de la información y desinformación, así como otras formas de captación o manipulación en entornos digitales que puedan afectar la integridad, seguridad y desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

La Comisión de Seguridad, encabezada por la oficialista Inés Alarcón, tramitó la Ley de Inteligencia.
La Comisión de Seguridad, encabezada por la oficialista Inés Alarcón, tramitó la Ley de Ciberseguridad.Cortesía: Asamblea/ Flickr

Además, deberán crearse protocolos de prevención y respuesta ante incidentes de violencia digital dentro del sistema educativo.

¿Qué viene ahora?

La normativa fue aprobada con 82 votos de la bancada oficialista y sus aliados. La bancada de la Revolución Ciudadana votó en contra y se registraron tres abstenciones. Tras la aprobación, el presidente Daniel Noboa podrá vetarla de forma parcial o total, o sancionarla y enviarla directamente al Registro Oficial para su entrada en vigencia.

