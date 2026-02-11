Ley de Ciberseguridad plantea cambios en mallas curriculares: ¿De qué se trata?

Ministerio de Educación incorporará en el currículo nacional contenidos para el uso responsable de las tecnologías

El Pleno de la Asamblea aprobó el paquete de reformas a la Ley de Ciberseguridad.

La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Ciberseguridad. La normativa define el concepto, alcance y mecanismos de control en esta materia, y además introduce cambios en el sector educativo que implicarán ajustes en las mallas curriculares.

La ley establece que la ciberseguridad se relaciona con la “protección de servicios esenciales e infraestructura crítica digital, gestión de riesgos e incidentes, resiliencia del ecosistema digital y fortalecimiento de la confianza nacional en el entorno digital”.

La normativa también determina la creación de un ente rector que, entre sus obligaciones, tendrá la de elaborar, mantener y actualizar el Catálogo Nacional de Servicios Esenciales e Infraestructura Crítica Digital; ejercer funciones de rectoría normativa, planificación y coordinación interinstitucional; y formular y actualizar la Política Nacional de Ciberseguridad, entre otras competencias.

Además, el ente rector deberá contar con un Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT Nacional). Esta será la instancia técnica especializada para la prevención, detección, gestión y coordinación de incidentes de ciberseguridad que afecten a entidades públicas, operadores de infraestructura crítica digital y prestadores de servicios digitales.

¿Qué plantea sobre las mallas curriculares?

La ley dedica un apartado relevante al ámbito educativo. Establece que las escuelas, colegios y universidades deberán determinar, dentro de su oferta académica, los programas o materias que, por su naturaleza, puedan ser cursados de manera virtual.

También dispone la incorporación progresiva de contenidos sobre seguridad digital, ciberseguridad, ética digital y protección de datos personales, incluyendo su respectiva evaluación.

Asimismo, señala la obligación de implementar programas de ciberseguridad y protección digital en todas las instituciones educativas, en coordinación con el Ministerio de Telecomunicaciones. “Estos programas deberán incluir herramientas para la detección y prevención de riesgos digitales, así como medidas para asegurar la conectividad segura y la protección de la información personal de los estudiantes”, dice la ley.

El Ministerio de Educación incorporará en el currículo nacional contenidos sobre seguridad digital, con la finalidad de formar a los estudiantes en el uso responsable de la tecnología, la identificación de riesgos en línea y las buenas prácticas de higiene digital.

Estos contenidos incluirán temas como ciberacoso, grooming, sexting, privacidad de la información y desinformación, así como otras formas de captación o manipulación en entornos digitales que puedan afectar la integridad, seguridad y desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

La Comisión de Seguridad, encabezada por la oficialista Inés Alarcón, tramitó la Ley de Ciberseguridad. Cortesía: Asamblea/ Flickr

Además, deberán crearse protocolos de prevención y respuesta ante incidentes de violencia digital dentro del sistema educativo.

¿Qué viene ahora?

La normativa fue aprobada con 82 votos de la bancada oficialista y sus aliados. La bancada de la Revolución Ciudadana votó en contra y se registraron tres abstenciones. Tras la aprobación, el presidente Daniel Noboa podrá vetarla de forma parcial o total, o sancionarla y enviarla directamente al Registro Oficial para su entrada en vigencia.

