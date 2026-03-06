Nuevos archivos del FBI vinculan a Donald Trump con el caso Jeffrey Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos sacó a la luz este jueves 05 de marzo, una serie de informes del FBI que permanecían en la sombra. Se trata de testimonios de una mujer que asegura haber sido agredida sexualmente por Donald Trump, tras ser presentada por el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Según la versión oficial, estas declaraciones no se divulgaron en las entregas previas ordenadas por el Congreso debido a un supuesto error de clasificación que las marcó como 'duplicados'.

RELACIONADAS Hillary Clinton responde al Congreso sobre su relación con Jeffrey Epstein

Príncipe Andrés habría usado dinero público para pagar viajes y masajes Leer más

Relatos de abuso y amenazas bajo reserva

El expediente incluye transcripciones de interrogatorios realizados en 2019, donde la denunciante relata que tanto el financiero como el hoy mandatario abusaron de ella cuando tenía entre 13 y 15 años. En su testimonio ante los investigadores, la mujer detalló un encuentro en el que Epstein la trasladó entre Nueva York y Nueva Jersey para presentarla a Trump; en dicho episodio, asegura haber mordido al magnate para defenderse de un acto sexual forzado.

La gravedad del relato aumenta al mencionar un esquema de intimidación. La víctima afirmó que, durante años, tanto ella como sus allegados recibieron llamadas amenazantes para imponerles silencio, represalias que ella vincula directamente con su conexión al entorno de Epstein.

RELACIONADAS Maxwell ofrece limpiar el nombre de Trump a cambio de clemencia en caso Epstein

Pugna política por la transparencia judicial

Desde la Casa Blanca, Trump ha rechazado tajantemente cualquier implicación en las conductas señaladas. Por su parte, el Departamento de Justicia ha restado credibilidad a los documentos, calificando previamente algunos de estos archivos como poseedores de "acusaciones falsas y sensacionalistas" contra el jefe de Estado.

No obstante, la oposición no cede y acusa al Gobierno de bloquear detalles que comprometen a la figura principal del republicanismo. La tensión alcanzó un nuevo pico este miércoles 4 de marzo, cuando un comité de la Cámara de Representantes aprobó citar a la fiscal general, Pam Bondi. La funcionaria deberá comparecer y responder por el manejo de estas piezas clave en un rompecabezas judicial que parece lejos de cerrarse.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ.