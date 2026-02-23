Príncipe Andrés habría usado dinero público para pagar viajes y masajes

El príncipe Andrés, cuestionado por el presunto uso de fondos públicos en viajes y tratamientos personales.

El príncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, habría utilizado dinero de contribuyentes británicos para cubrir gastos personales como masajes y viajes durante su etapa como enviado comercial del Gobierno del Reino Unido, según declaraciones de exfuncionarios citadas este 23 de febrero de 2026 por la BBC.

Un exfuncionario del Ministerio de Comercio del Reino Unido, que trabajó en la institución a inicios de la década del 2000, relató que se opuso a cubrir los costos de “servicios de masaje” solicitados por el entonces duque de York durante un viaje oficial a Oriente Medio. Sin embargo, su objeción fue ignorada por sus superiores y el pago terminó realizándose con fondos públicos.

El testimonio señala que la situación generó incomodidad dentro del equipo encargado de gestionar los gastos oficiales, especialmente por tratarse de recursos provenientes del erario.

Maxwell ofrece limpiar el nombre de Trump a cambio de clemencia en caso Epstein Leer más

Gastos que generaron cuestionamientos

El exalto funcionario aseguró que los desembolsos vinculados al antiguo duque de York eran considerablemente elevados. Entre ellos figuraban pagos por vuelos, habitaciones de hotel y otros costos asociados al séquito que acompañaba al representante comercial en sus desplazamientos.

Según su versión, los gastos se distribuían en distintos presupuestos gubernamentales, lo que hacía más complejo seguirles la pista. También indicó que no siempre estaba claro quiénes integraban la comitiva que viajaba con Andrés, lo que aumentaba las dudas sobre la gestión de esos recursos.

Detención e investigación en curso

El caso tomó un nuevo giro el pasado 20 de febrero de 2026, cuando Andrés fue detenido y posteriormente liberado en Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. La investigación se centra en su etapa como representante especial de comercio del Gobierno británico durante la primera década del siglo XXI.

Informaciones difundidas por medios británicos también señalan que el exmiembro de la realeza habría compartido documentos sensibles del Gobierno con Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales en Estados Unidos.

Un escándalo que golpea a la monarquía

En el Reino Unido, el episodio ha sido interpretado como el punto más reciente de una crisis que durante años ha erosionado la imagen pública de la familia real.

Los vínculos de Andrés con Epstein han sido motivo constante de controversia y han generado presión sobre la monarquía británica en momentos clave de su historia reciente. Entre ellos, la muerte de Isabel II en 2022, la posterior coronación de Carlos III y la salida del país del príncipe Harry, quien se trasladó a Estados Unidos.

La situación se agravó cuando nuevas revelaciones relacionadas con el caso Epstein reactivaron el escrutinio público. Las memorias de Virginia Giuffre aportaron detalles adicionales sobre las acusaciones, lo que intensificó la presión política y mediática.

Como consecuencia, el año pasado Andrés perdió sus títulos reales y su residencia oficial, en medio de un escándalo que continúa generando repercusiones tanto judiciales como institucionales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!