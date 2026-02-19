Cartas de lectores | Gloria a los médicos ecuatorianos

En este día se rinde homenaje a los médicos ecuatorianos que han dedicado su vida a cuidar la salud y el bienestar del pueblo

El Dr. Eugenio Espejo, destacado médico, escritor y patriota ecuatoriano, y el Dr. José Zaporta Pacheco han dejado un legado investigativo fundamental en la historia del país. Espejo fue pionero en la lucha contra la epidemia de viruela y fundó el primer periódico del país, Primicias de la Cultura de Quito. En este día se rinde homenaje a los médicos ecuatorianos que han dedicado su vida a cuidar la salud y el bienestar de la población. Fue de los primeros en aplicar métodos científicos y racionales para tratar enfermedades.

• Lucha contra la epidemia de viruela: trabajó incansablemente para combatir la viruela que azotó a Quito en el siglo XVIII.

• Fundador del periodismo en Ecuador: creó Primicias de la Cultura de Quito, importante medio de difusión de ideas.

• Promotor de la educación: impulsó la creación de instituciones educativas.

• En Guayaquil se celebran actos para homenajear a los médicos por su dedicación y compromiso con la comunidad.

El Dr. José Zaporta Pacheco, presidente del Frente de Salubristas del Ecuador (MOSE), ha invitado al acto especial por el Día del Médico en el Edificio World Trade Center, Salón Gallery Millennium el 21 de febrero de 2026. Distinguido maestro de juventudes médicas, fue designado Personaje del Año en representación de los galenos, publicado en este Diario; también fue especialista del IESS en geriatría y tuve el honor de ser su compañero en las aulas secundarias.

