Alerta de sarampión en Perú: Ecuador intensifica vigilancia y sigue sin casos

El país refuerza la búsqueda activa de posibles casos y amplía la protección a viajeros y grupos priorizados

Fotografía de archivo que muestra a un niño recibiendo una vacuna contra el sarampión

Las autoridades sanitarias de Ecuador activaron protocolos de vigilancia epidemiológica en todo el país luego de que Perú emitiera una alerta por el alto riesgo de transmisión de sarampión. Hasta el momento, Ecuador no ha registrado casos confirmados, ni autóctonos ni importados, según informó el Ministerio de Salud Pública (MSP).

El sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa que puede generar complicaciones severas como neumonía, encefalitis y ceguera, mantiene en alerta a la región. El MSP señaló que la respuesta ecuatoriana se enmarca en el Plan de Respuesta Multiamenaza, con énfasis en las zonas fronterizas y de mayor movilidad poblacional

Vacunación focalizada y revisión de esquemas

Para reducir el riesgo de posibles brotes, el país ha dispuesto una estrategia de vacunación diferenciada. Entre las acciones destaca la “Dosis Cero” para bebés entre 6 y 11 meses en provincias con alta migración como Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana, Loja, Zamora Chinchipe, El Oro y Galápagos. Esta dosis no sustituye el esquema regular, cuyo cumplimiento será verificado en niños de 1 a 6 años.

Referencial. Las autoridades sanitarias de Ecuador activaron protocolos de vigilancia epidemiológica en todo el país. Corftesía

El MSP también recordó que los viajeros internacionales deben vacunarse al menos 15 días antes de desplazarse a países con transmisión activa, entre ellos Perú, Argentina, Estados Unidos, México, Canadá y Costa Rica. Para la población de 7 a 26 años sin antecedente vacunal se establece una dosis única de la vacuna SR, mientras que los adultos desde los 27 años deberán recibir dos dosis con un intervalo de seis meses

Asimismo, se incluirá vacunación inmediata para contactos directos e indirectos de eventuales casos sospechosos o confirmados.

Panorama regional en seguimiento

Como parte del fortalecimiento del control sanitario, las autoridades implementaron vigilancia activa en todo el territorio, incluyendo búsqueda sistemática de posibles casos, inmunización en zonas vulnerables y acciones en espacios de alta afluencia como escuelas, terminales terrestres y aeropuertos. El protocolo también contempla aislamiento preventivo y uso de equipos de protección por parte del personal de salud frente a síntomas compatibles con la enfermedad.

El país mantiene comunicación directa con Perú a través del Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional, con el fin de compartir información oficial sobre la evolución del riesgo.

Aunque la alerta se originó fuera de Ecuador, el incremento de movilidad en la región y la presencia de países con transmisión activa han llevado a las autoridades a reforzar su estado de vigilancia preventiva.

