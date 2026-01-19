Correísmo no descarta la expulsión de Mafer Vargas por presuntos nexos con Norero

La nueva presidenta de la Revolución Ciudadana indicó que el buró político analizará el tema

La nueva presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, anunció este 19 de enero de 2026 las acciones que adoptará el movimiento frente a los presuntos nexos entre María Fernanda Vargas, alcaldesa correísta de Simón Bolívar, y el asesinado narcotraficante Leandro Norero.

Días atrás, Ecuavisa reveló contenido inédito del teléfono de Norero, extraído en el marco del caso Metástasis, que expuso los vínculos de la justicia con el crimen organizado. Entre ese material constan conversaciones, audios y videos que involucrarían a la alcaldesa Vargas.

Según lo difundido por el medio televisivo, Vargas y Norero intercambiaban contenido íntimo, además de recursos que presuntamente habrían sido utilizados para eventos de la campaña electoral de Vargas a la Alcaldía de Simón Bolívar, en 2022.

El buró político de la RC analiza el futuro de Vargas

Un día después de ser electa presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira reaccionó a las revelaciones periodísticas en una entrevista con A Primera Hora.

Gabriela Rivadeneira asume la presidencia de la Revolución Ciudadana tras convención Leer más

“Sin contemplaciones. Nosotros no vamos a tapar algo que es tan grave y problemático para el país. Hoy tenemos reunión del buró y se abordará el tema”, señaló. Añadió que el Comité de Ética del movimiento, presidido por Gustavo Jalkh, ya se encuentra analizando el caso.

La RC no descarta la expulsión de María Fernanda Vargas

En ese contexto, Rivadeneira sostuvo que espera que tanto el buró político como el Comité de Ética adopten una decisión contundente frente a un hecho que, según dijo, no puede ser tolerado dentro de una organización política. “Son cosas que no se pueden permitir en una organización política, más aún en el momento que atraviesa el país, y vamos a ser muy tajantes”, afirmó.

Sobre una eventual expulsión de Vargas, Rivadeneira indicó que “cuando hay actos graves, hay sanciones disciplinarias de ese nivel”. Además, adelantó que espera que el proceso avance con celeridad, ya que el movimiento tiene otros temas en curso que también deben resolverse.

