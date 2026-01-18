Gabriela Rivadeneira asume la presidencia de la Revolución Ciudadana tras convención

La exasambleísta señaló al actual Gobierno, condenó la inseguridad y el caso de un niño entregado sin vida en caja de cartón

En medio de una multitudinaria convención nacional realizada en el Coliseo Lorgio Pinargote, Gabriela Rivadeneira fue posesionada como nueva presidenta de la Revolución Ciudadana (RC), en un acto político que reunió a miles de militantes y simpatizantes de distintas provincias del país. La jornada se desarrolló en Manta, ciudad de Manabí, considerada uno de los principales bastiones históricos del correísmo.

La convención marcó el inicio de una nueva etapa para el movimiento político, que busca reorganizar su estructura y fortalecer su presencia territorial en un escenario nacional marcado por la violencia, la crisis social y la polarización política. Durante el evento, Rivadeneira agradeció la masiva presencia de la militancia y destacó el papel de quienes han sostenido al movimiento a lo largo de los años. “Hay que dar valor principalmente a quienes han mantenido viva la llama de este proceso político”, expresó.

“El 2025 fue el año más violento de nuestra patria”



En su discurso de posesión, la nueva presidenta de la Revolución Ciudadana centró buena parte de su intervención en la grave situación de inseguridad que atraviesa el Ecuador. “¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí porque el año 2025 fue el año más violento de nuestra patria”, afirmó, al señalar que las cifras de violencia no son solo estadísticas, sino la evidencia de una profunda ruptura del tejido social.

Rivadeneira sostuvo que la violencia ha golpeado directamente a las familias ecuatorianas. “No son solo números; cada familia de esta patria ha perdido un ser querido, y eso lacera a la sociedad”, manifestó. En ese contexto, cuestionó duramente al Gobierno de Daniel Noboa, al que calificó de “indolente, ilegal, ilegítimo y ausente”, por no priorizar la seguridad ciudadana ni atender las necesidades urgentes de la población.

Críticas a la crisis de salud y ausencia del Estado



La dirigente también se refirió a la situación del sistema de salud pública, asegurando que la falta de atención médica es otra causa de muerte en el país. “No solamente se muere la gente por la inseguridad; también se muere en largas filas para entrar a los hospitales, sin medicinas, sin médicos y sin atención”, señaló, en medio de los aplausos de los asistentes.

En uno de los momentos más duros y emotivos de su intervención, Rivadeneira afirmó que la esencia del proyecto político de la Revolución Ciudadana está en la sensibilidad social. “Compañeras y compañeros, si en este espacio no nos dolemos de ver a una madre recibiendo el cuerpo de su hijo en una caja de cartón, no debemos estar aquí. Ese es el concepto de la Revolución Ciudadana”, expresó.

Cientos de partidarios de la Revolución Ciudadana asistieron a la convención del movimiento en Manta. Alejandro Giler

Minuto de silencio por militantes asesinados

Durante el acto, la presidenta de la RC pidió un minuto de silencio en memoria de los miembros del movimiento que han sido asesinados en distintas zonas del país, entre ellas Puerto López, Esmeraldas, Durán, Los Ríos, Manta, Naranjal, Yaguachi y San Vicente. Según afirmó, estos crímenes son consecuencia directa de la “ausencia del Estado” en amplios territorios del Ecuador.

Un llamado a vencer y recuperar la mística



Rivadeneira cerró su discurso con un llamado a la unidad y a la acción política. “Hoy lo único que tenemos que hacer es vencer, vencer, vencer”, dijo, al tiempo que aseguró que el movimiento trabajará para recuperar “la mística y el alma” del país, en referencia a un proyecto político centrado —según sostuvo— en la justicia social, la seguridad y la dignidad humana.

La convención en Manta dejó formalmente posesionada a Gabriela Rivadeneira como presidenta de la Revolución Ciudadana, en un acto que reafirmó el peso político del correísmo en Manabí y su intención de mantenerse como una de las principales fuerzas del escenario político nacional.

Los ausentes

En la convención fue también evidente la ausencia de varios personajes que llegaron al poder por el correismo. Fue el caso de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil y el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando.

Quienes sí estuvieron presentes fue la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, la alcaldesa de Simón Bolívar, Mafer Vargas y asambleístas como Ricardo Patiño, Jaime Estrada Medranda, entre otros.

