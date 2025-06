Mafer Vargas: "No me voy a quedar con los brazos cruzados ante la delincuencia"

La alcaldesa de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas, anunció la conformación de una mesa de seguridad para hacer frente a la reciente ola de hechos delictivos que ha afectado la tranquilidad del cantón.

Mafer Vargas anuncia acciones

La funcionaria aseguró que no permanecerá indiferente ante la situación que amenaza a las familias de la localidad.

"Nunca cerraré los ojos ante lo que sucede en mi cantón", afirmó Vargas a través de sus canales oficiales. La convocatoria reunió a representantes de instituciones de control con el objetivo de coordinar acciones firmes y devolver la calma a los ciudadanos.

En la sesión de trabajo participaron delegados de la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), el Cuerpo de Bomberos, el departamento de Seguridad Municipal, la Jefatura Política y la Comisaría de Policía.

"Hemos visto varios robos e incidentes que nos preocupan y, aunque la seguridad no es competencia directa de la Alcaldía, no me voy a quedar con los brazos cruzados", expresó la alcaldesa en un video difundido en sus redes sociales.

🚨 Ante los hechos delictivos registrados recientemente, hoy convocamos una Mesa… pic.twitter.com/ncfNSc34fD — Mafer Vargas 🇪🇨 (@Maferitavargas) June 25, 2025

Vargas agradeció la presencia y el compromiso de cada una de las entidades convocadas. "Simón Bolívar es un pueblo de paz y vamos a trabajar juntos para que nuestra gente vuelva a sentirse tranquila y segura", concluyó.

