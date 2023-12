María Fernanda Vargas sobre chats de Norero: "Yo estoy aquí para dar la cara"

Se tenía previsto que Mafer Vargas, alcaldesa del cantón Simón Bolívar (Guayas), se pronunciara este lunes 18 de diciembre luego de que su nombre saliera 'salpicado' en unos chats que tiene la Fiscalía General del Estado por la investigación en el caso Metástasis. Sin embargo, no lo hará esta noche.

No obstante, este Diario se contactó con Vargas -vía telefónica- y manifestó que ella no tiene nada que ver en este caso, ya que para ella no es delito que hablen o la involucren en estos temas que han movido todo el aparato judicial esta semana.

"Esta es una investigación de hace mucho tiempo. En realidad si yo tuviera algo que ver o me viera involucrada, yo creo que ya me hubieran allanado, me hubieran tumbado la casa o estuviera presa o procesada", menciona Vargas.

Sobre Mayra Salazar, Mafer aclara que su relación era netamente profesional porque "ella era relacionista pública y me hacia las conexiones a los medios".

"Yo al señor (Leandro) Norero no lo conozco, solo por las noticias. Y bueno lo que le he dicho: que terceras personas hablen de mí en una conversación que ni siquiera puede ser verdad, una conversación que presuntamente la tiene Fiscalía, pero que me involucren o hablen de mí no es un delito", argumenta la alcaldesa de Simón Bolívar.

Vargas -además- dice que hay mucha gente que habla a diario de ella, por esa razón solo cree que esto es para tumbar su imagen y quitarle el reconocimiento que ha ganado siendo la principal de su cantón.

Sobre los chats que tiene Fiscalía, Mafer opina y dice que "lo que veo ahí es como un chat como un galán que le quiere dar celos ahí a la dama, de ahí no es que yo en algún momento he movido algo o armas o cometido algún delito. Me han acusado de mil cosas, pero jamás me han podido comprobar algo contra mí", puntualiza.

Pese a todo, Mafer manifiesta estar tranquila. "Yo no me estoy escondiendo. Yo, si tengo que colaborar, colaboro con cualquier cosa. Creo que la Fiscalía tendrá que hacer su trabajo hasta llegar al final de este caso. No es la primera vez que me involucran en un caso que es mentira", dice.

La alcaldesa tiene previsto pronunciarse en redes sociales el martes 19 de diciembre, después que hable con el abogado "Yo soy estudiante de leyes y sé que conversaciones de terceras personas no constituyen delitos. Yo estoy aquí para dar la cara", finaliza.

