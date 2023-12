Rafael Correa, el monstruo de dos cabezas

EXPRESO hizo una pregunta a algunos de los cuadros más importantes del correísmo que resultó serles altamente incómoda, al punto en que no quisieron siquiera contestarla. Básicamente, se hicieron los locos. En teoría la pregunta no tenía razón de incomodarlos porque se supone que cualquier correísta orgánico y militante va a respaldar lo que dice su amado y venerado líder, Rafael Correa. Como ahí no hay lugar al disenso crítico, obviamente hay que descartar cualquier observación que no sea laudatoria al eterno líder.

La pregunta tenía que ver con su opinión sobre la decisión de Correa de anunciar en redes sociales la inminencia del operativo Metástasis, considerado como el más grande en historia de la lucha contra el narcotráfico y la narcopolítica en la historia del país. Correa, lo que hizo, es alertar a quienes podían estar involucrados en el tema para que puedan huir. De hecho, se considera que siete de ellos pusieron pies en polvorosa y desaparecieron del mapa. Pues bien, la presidenta de la Revolución Ciudadana Luisa González pidió que para contestar la pregunta había que gestionar con su relacionista pública una entrevista: como si la respuesta a esa interrogante necesitara de algo más de un par de frases. Paola Cabezas, una de las históricas y más militantes del movimiento, dijo por su lado que había que hacerle la pregunta directamente a Correa: es decir, de todas las respuestas posibles e imaginables, escogió la más boba de todas. En fin, ni ellas dos ni otros quisieron dar su opinión.

Eso se explica, simplemente, que la figura de Rafael Correa es para el correísmo una criatura de dos cabezas. La una les da vida porque sin él no serían nada y la otra les arrebata sus posibilidades políticas porque es capaz de decir o hacer cosas tan comprometedoras como estúpidas. Lo de la alerta sobre Metástasis fue incluso delictiva porque estaba haciendo pública una información de la Fiscalía sobre una investigación en fase previa, lo cual es penado con hasta 3 años de prisión por el Código Orgánico Penal.

Rafael Correa es, en efecto, una maldición paradójica para el correísmo: sin él el movimiento no existiera siquiera y con él las posibilidades de volver al poder pueden esfumarse de un día al otro por las cosas que es capaz de decir o hacer. Esto no es nuevo: luego del gobierno de Lenín Moreno escogió a un candidato que más parecía a un meme que a un candidato, sin considerar lo que le decían las bases. En las siguientes elecciones hizo lo mismo: escogió a una exsecretaria suya como candidata cosa que provocó unos cortocircuitos muy fuertes en su movimiento que pusieron incluso en riesgo su unidad porque consideraban que no había sido premiada la meritocracia ni había habido un proceso democrático interno para elegir candidato. Lo de la advertencia del operativo Metástasis puede ser incluso más grave que las dos anteriores: por un lado, Correa quedó como un patético violador de la ley y alguien que ayudó a narcotraficantes y operadores judiciales del narcotráfico. Por otro lado, Correa complicó terriblemente el acuerdo político que su movimiento había llegado con socialcristianos y el gobierno de Noboa. Correa quedó ante la opinión pública como un operador de las fuerzas más oscuras de la política ecuatoriana y eso, obviamente, ponía en una situación incómoda a los otros dos socios del acuerdo.

La negativa de los correístas a contestar la pregunta de EXPRESO pone en evidencia este paradójico rol de Correa para el futuro de su movimiento. Muchos quieren que surja un nuevo líder, pero hasta ahora nadie parece dar la talla. Pero hasta que eso ocurra tienen que lidiar con quien hasta ahora nadie se atreve a contradecir no importa las cosas impresentables, absurdas y hasta delictivas que pueda hacer.

