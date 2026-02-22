Partidos políticos de Ecuador exigen  renuncia de las autoridades del CNE y TCE

11 de las 17 organizaciones políticas nacionales participaron de un diálogo interpartidario sobre la coyuntura del Ecuador

La mayoría de organizaciones políticas nacionales de Ecuador participaron en un diálogo interpartidario organizado por la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung, realizado en Quito. Entre otros temas, los partidos coincidieron en la necesidad de la renuncia de los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) para contar con “garantías de participación electoral” en las seccionales de 2027.

Aunque la Revolución Ciudadana publicó un comunicado sobre el encuentro este 21 de febrero de 2025, el diálogo interpartidario se realizó el 5 de febrero de 2026, según publicaciones de la propia Friedrich-Ebert-Stiftung. Al encuentro asistieron organizaciones políticas como Unidad Popular, Izquierda Democrática y la Revolución Ciudadana, entre otras.

La polémica reforma al Cootad, criticada por su impacto en las obras sociales de municipios y prefecturas, reactivó la discusión sobre la revocatoria anticipada del mandato del presidente Daniel Noboa.



Lee más 👉 https://t.co/0HEWXjfEf8 pic.twitter.com/hokSJEelpp — Diario Expreso (@Expresoec) February 22, 2026

Las conclusiones de la reunión entre partidos en Ecuador

Según un boletín publicado por la Revolución Ciudadana, el encuentro entre organizaciones políticas del Ecuador tuvo como resultado cuatro conclusiones, entre ellas la defensa de la democracia, la necesidad de renovar el CNE y acompañar a la sociedad civil. Las conclusiones son:

Convocar a la defensa de la democracia: demandar verdad y justicia para los 4 niños de las Malvinas, 43 desaparecidos, muertes extrajudiciales; accionamiento de respeto al debido proceso en todos los casos. Garantías plenas del derecho de participación electoral: el próximo proceso electoral (2027) no puede realizarse con autoridades cuestionadas y que no han garantizado los principios de neutralidad, transparencia y respeto a la voluntad popular por lo que demandan la renuncia inmediata de las autoridades del CNE y del TCE. Acompañar a la sociedad y a distintos sectores: enfrentar a un gobierno autoritario, corrupto, insensible; así como a implementar profundos cambios que recojan las exigencias de la ciudadanía y a trabajar intensamente por la unidad. Diálogo nacional plural: un gran acuerdo nacional que sitúe la seguridad, empleo, salud, democracia y vigencia del Estado de derecho y la construcción, como ejes prioritarios

Correísmo exige la liberación de Jorge Glas y Aquiles Álvarez

Durante el encuentro, el movimiento Revolución Ciudadana exigió particularmente la liberación del exvicepresidente Jorge Glas y del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. "Exigimos que las distintas fuerzas vigilen de forma irrestricta, el respeto al Estado de Derecho", señaló.

El exvicepresidente Jorge Glas permanece recluido en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, cumpliendo sentencias relacionadas con los casos de corrupción como Sobornos, Odebrecht y Reconstrucción de Manabí.

Por otro lado, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, permanece con prisión preventiva en la cárcel de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, por el denominado caso Goleada, que investiga un caso de presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

Aquí las 4 conclusiones colectivas del encuentro interpartidario. pic.twitter.com/rvEKHdkZpk — Revolución Ciudadana (@RC5Oficial) February 22, 2026

