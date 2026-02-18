El Partido Socialista Ecuatoriano pide las renuncias de las autoridades del CNE y TCE

El Partido Socialista Ecuatoriano sostiene que las actuales autoridades no tienen legitimidad para las seccionales de 2027

El Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) demandó este miércoles 18 de febrero de 2026 la renuncia de los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por su supuesta falta de legitimidad para garantizar elecciones libres y en igualdad de condiciones.

A través de un comunicado, el Partido Socialista sostuvo que las autoridades electorales, han perdido toda la legitimidad y confianza debido al uso discrecional de la norma y la implementación de trabas administrativas, la prórroga en sus funciones.

La falta de legitimidad de las autoridades electorales, sostiene el partido, impide el ejercicio pleno de la democracia, por lo que es necesaria la renuncia inmediata de los vocales del CNE y los jueces del TCE, actualmente en funciones prorrogadas.

Un llamado a defender la democracia y a dialogar

El Partido Socialista también hizo un llamado a defender la democracia y de la Constitución. "La democracia es la garante de condiciones de vida digna, especialmente seguridad, empleo y servicios sociales de calidad; respeto irrestricto a las libertades, derechos de participación política, independencia de poderes, en especial el Judicial (...)", señaló.

También sostiene que es urgente la apertura de un diálogo nacional plural que trascienda banderas y posturas inamovibles, dando paso a la construcción de consensos. "La nación demanda un gran acuerdo nacional que sitúe la seguridad, empleo, salud, democracia y vigencia del Estado de derecho, como ejes prioritarios, siendo este el único mecanismo capaz de encarar con eficacia la crisis actual".

En ese sentido, anunció que, como partido, se compromete a implementar profundos cambios que recojan las exigencias de la ciudadanía y trabajar intensamente por una salida democrática a la crisis que vive el país. Sin embargo, no precisa los cambios que se realizarían.

La renovación del CNE y TCE están estancados

La demanda del Partido Socialista llega en medio de la paralización de los concursos para la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

En el caso de la renovación parcial del CNE, el proceso se encuentra en la etapa de oposición. Aunque en 2025 ya se iba a tomar el examen escrito, una acción de protección impidió que se tome la prueba. Luego se resolvió volver a elaborar un banco de preguntas para la etapa de oposición, pero hasta el momento no se ha iniciado.

Por otro lado, en el caso de los jueces del TCE, el concurso para la renovación parcial no logra completar la Comisión Ciudadana de Selección y así dar inicio al proceso. Mientras, los magistrados se mantiene en funciones prorrogadas.

