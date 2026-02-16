Guillermo Celi: “Será un gusto que Topic sea nuestro candidato en Durán”

En junio, el movimiento SUMA confirmará quiénes serán las figuras políticas que postularán a las alcaldías y prefecturas

Para el presidente del movimiento SUMA, Guillermo Celi, Jan Topic es una opción como candidato para la Alcaldía de Durán.

El cofundador y vicepresidente del partido SUMA, Guillermo Celi, conversa con EXPRESO sobre las lecciones que dejó la derrota en las elecciones presidenciales de 2025. También, sobre los correctivos y preparativos de cara a las seccionales de 2027.

Además, anuncia que existen conversaciones con el excandidato presidencial Jan Topic sobre una posible candidatura a la Alcaldía de Durán.

Hoja de vida. Es cofundador y vicepresidente del partido SUMA. Abogado y político. Fue asambleísta nacional en el período legislativo 2017-2020. En 2009 fue candidato a la Prefectura de Manabí y, en 2021, a la Presidencia de la República. En 2025 fue candidato a asambleísta nacional.

- En 2025, el candidato presidencial de SUMA, Enrique Gómez, obtuvo menos del 1 % de la votación. ¿Cuál es el mea culpa del partido?

- Lo que le hicieron a SUMA no tiene nombre: en plena campaña, existiendo la calificación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de la candidatura de nuestro candidato presidencial Jan Topic, se presentan apelaciones y luego el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), a puertas del proceso eleccionario, elimina la candidatura, proscribe a Jan Topic. Eso definitivamente es la causa fundamental.

- ¿Cuál es el análisis sobre la candidatura de Gómez?

- Enrique hizo una buena campaña desde el punto de vista de las propuestas, pero lamentablemente el resultado ya era otro porque, al haber sacado a Topic de la contienda electoral -que estaba listo para llegar a segunda vuelta-, se polarizó. Incluso, en mi candidatura a asambleísta nacional obtuve cerca de 150.000 votos. Estuvimos muy cerca de lograr una curul, pero se polarizó.

- ¿Topic le podía pelear la segunda vuelta a Daniel Noboa, según su punto de vista?

- No lo digo yo. Las encuestas de ese momento, todas las serias que se dieron en ese momento, lo ubicaban entre el 16 y el 18 %. Con eso estaba ya en segunda vuelta y el crecimiento se mantenía. Eso iba a tener un crecimiento evidente con los recorridos, con los planteamientos, sobre todo en materia de seguridad.

- Topic ahora lidera el grupo Transforma, que sirvió de plataforma para la candidatura de Enrique Gómez. ¿Cómo se encuentra esa relación?

- Existe una muy buena relación. En mi caso particular, tengo una muy buena amistad que fue cultivada precisamente en ese proceso junto a Jan. Considero que es una persona inteligente y capaz, el ecuatoriano que tiene más clara la película de qué hay que hacer en materia de seguridad. Él está planteando lo que planteamos nosotros desde un inicio y que lo seguimos haciendo, como es el escudo ecuatoriano, que es ahí donde hay que atacar al crimen organizado: frontera norte, frontera sur, mar territorial.

- ¿Una buena relación como para que vuelva a ser candidato del partido SUMA?

- Con Jan estamos siempre dando ideas, planteamientos, propuestas, estudiando muchos temas, que es lo que le hace falta mucho al país.

- Topic ha manifestado su intención de ser candidato a la Alcaldía de Durán. ¿SUMA podría ser la vía? ¿Existen esas conversaciones?

- Esa es una gran opción. Lo hemos hablado, lo hemos conversado con Jan; será un gusto que Jan sea el candidato de SUMA a la Alcaldía de Durán y que realmente transforme Durán, que es lo que se necesita: convertir una ciudad violenta en una ciudad segura y demostrarle así al país que nosotros sí estamos dedicados a resolverle los problemas a la gente.

- ¿Cuándo se podrían confirmar las candidaturas?

- Esto sería más o menos para el mes de junio (de 2026), pero obviamente antes de aquello estamos haciendo un trabajo de recorrido nacional permanente, dando la capacitación necesaria a los nuevos cuadros. Nosotros actualmente tenemos varios alcaldes y un prefecto que está en funciones, y será un gusto que también puedan reelegirse, haciendo un gran trabajo.

- ¿Qué otros perfiles tomará en cuenta SUMA para las seccionales de 2027?

- Son 221 cantones y ahí, sobre todo, lo que hay que privilegiar es la honestidad, la transparencia, que sea gente conocida, decente, gente nueva, mujeres y hombres valiosos. Y, obviamente, dentro de ese marco, nosotros no nos cerramos solamente a la militancia, sino también a gente que se pueda incorporar. La incorporación de nuevos cuadros es justamente el fortalecimiento de los partidos, es no encerrarse entre cuatro paredes.

- Eso abre la puerta a las alianzas. ¿ADN es una opción? ¿Existen líneas rojas?

- Las alianzas siempre son en razón de qué le conviene al país. Aquí se trata de sumar propuestas. No descartamos alianzas con aquellos con quienes realmente nos sintamos cómodos para transformar el país, con gente, partidos y movimientos de primera línea en relación con poder servir bien al país.

