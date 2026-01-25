¿La Revolución Ciudadana gana o pierde poder electoral con Gabriela Rivadeneira?

La elección de Gabriela Rivadeneira como nueva presidenta de la Revolución Ciudadana (RC) ha generado expectativas encontradas sobre el futuro electoral del partido. Mientras algunos expertos consideran que Rivadeneira es una opción que puede frenar el avance del correísmo, otros creen que su liderazgo puede reforzar el voto duro del partido.

Andrés Jaramillo, estratega de comunicación política, señaló que la elección de la autoexiliada Rivadeneira es un paso atrás para el partido, ya que representa la continuidad de un modelo que ha perdido tres elecciones presidenciales consecutivas. Tomó como ejemplo de comparación el regreso al país de Ricardo Patiño en 2024, el cual ha sido muy cuestionado y criticado por su rol dentro de la Asamblea; además, cada vez que se expresa ante los micrófonos se convierte en una crisis mediática y en un retroceso para el partido.

El estratega indicó que Gabriela Rivadeneira representa una izquierda más radical y dogmática que no conecta con el Ecuador de hoy. Además, la calificó como una “stopper” electoral para la RC, debido a que atraerá una fuerte atención mediática negativa y frenará las aspiraciones de la Revolución Ciudadana de volver a ser una fuerza nacional y representativa. Afirmó también que el movimiento no contaba con mayores alternativas.

Gabriela Rivadeneira habló de reorganización, unidad, su postura frente a regímenes autoritarios y del voto de confianza al expresidente de la Judicatura, Wilman Terán.



Rivadeneira ratifica la linea del expresidente Rafael Correa

Por otro lado, el consultor político Gustavo Isch destacó que su elección es acertada, ya que su cercanía y fidelidad a Rafael Correa garantizan la continuidad del modelo del partido, lo que permitiría reforzar el voto duro del correísmo, estimado por él entre el 25 % y el 30 % del electorado. Según Isch, la elección de Rivadeneira representa una oportunidad para que la RC se reorganice y retome su posición en el escenario político. Señaló que es una figura “obediente” a Correa, lo que garantiza que no habrá desviaciones en la línea del partido.

El consultor político considera que el movimiento necesita enfocarse en fortalecer su estructura y organización para poder competir en las próximas elecciones, y aseguró que Rivadeneira es la persona adecuada para liderar ese proceso de reorganización y fortalecimiento partidario.

Luisa González fue la candidata presidencial del correísmo en 2023 y 2025. Archivo

Rivadeneira trae la experiencia del Grupo Morena, de México

Mientras tanto, el asambleísta de la RC, Blasco Luna, considera que la formación y experiencia de Rivadeneira en México representan una ventaja para el partido, ya que ha adquirido capacidades de organización y acción política a través del grupo Morena, partido que cobija a la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al expresidente Manuel López Obrador. Esto, según Luna, permitiría al movimiento organizarse en los territorios y retomar los procesos con mayor dinamismo de acción territorial, lo que podría traducirse en un aumento del poder electoral de la RC.

Gabriela Rivadeneira, una vieja conocida para la política de Ecuador

Rivadeneira asumirá la presidencia de la Revolución Ciudadana para el periodo 2026-2028, tras regresar al país luego de seis años de asilo en México, en reemplazo de Luisa González, quien lideró el movimiento desde 2023 y perdió dos elecciones presidenciales consecutivas. Su retorno marca una nueva etapa para el correísmo, que seguirán bajo las directrices de su líder histórico.

