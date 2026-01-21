Paro Nacional 2025: pueblos kichwas rechazan versión de Gabriela Rivadeneira

Organizaciones de Imbabura aseguran que la movilización fue colectiva y niegan que haya sido liderada por autoridades locales

Pronunciamiento público de la Federación de los Pueblos Kichwa de Imbabura fue emitido desde Otavalo.

La Federación de los Pueblos Kichwa de Imbabura, Chijallta FICI, rechazó públicamente las declaraciones realizadas por la nueva presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, durante la Convención Nacional de la Revolución Ciudadana, realizada el fin de semana en Manabí. Según la organización, las afirmaciones difundidas no se ajustan a la realidad vivida en los territorios del norte del país. El pronunciamiento fue emitido desde Otavalo, el 20 de enero de 2026. El mensaje busca fijar una posición frente al relato político sobre las movilizaciones sociales.

En el comunicado, la federación cuestiona que Rivadeneira atribuya el liderazgo del Paro Nacional 2025 a la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa. La organización califica esa versión como una “falacia” y sostiene que las autoridades de la Revolución Ciudadana se ausentaron durante el conflicto. “Las autoridades se escondieron y nos dieron las espaldas a los pueblos de Imbabura”, señala el texto. El rechazo se centra en lo que consideran una apropiación indebida del proceso de lucha.

El documento también responde a una cita expuesta por Rivadeneira durante su intervención pública. Ella afirmó que “fueron 40 días de resistencia, cuando amanecimos con Otavalo cobijados por el humo de las bombas lacrimógenas”.Para la federación, esa declaración es falsa y descontextualizada frente a los hechos reales. El comunicado agrega que Rivadeneira se encontraba fuera del país durante esos acontecimientos.

Paro Nacional 2025: así se organizó la resistencia en Imbabura

La federación sostiene que la jornada de lucha fue organizada, sostenida y defendida por comunidades y pueblos kichwas de Imbabura. Asegura que la movilización nació desde los territorios y no desde liderazgos individuales o instituciones.El texto resalta una resistencia asumida de manera colectiva, con dignidad y compromiso social. Se presenta como una acción histórica frente a políticas estatales.

Durante 31 días, más de 70 puntos de movilización se mantuvieron activos en la provincia, según el pronunciamiento.Las comunidades enfrentaron lo que califican como una represión estatal de carácter brutal. La federación indica que esa resistencia derivó en el rechazo a la Consulta Popular impulsada por el gobierno de Daniel Noboa.

El comunicado enfatiza que la lucha no respondió a intereses electorales ni a figuras políticas específicas. Se la describe como una decisión colectiva en defensa de los derechos, el territorio y la vida digna. La organización insiste en que el protagonismo fue comunitario y no personal.

Rechazo a la instrumentalización política de la movilización

La federación expresa su rechazo a cualquier uso político-electoral del proceso de lucha. Advierte sobre la apropiación indebida del protagonismo histórico de los pueblos indígenas. Considera que ese tipo de acciones vulneran la memoria colectiva. También afectan a quienes sostuvieron la resistencia en los territorios.

En el pronunciamiento se exige responsabilidad política y respeto a la verdad. La organización pide reconocimiento justo a quienes realmente sostuvieron el Paro Nacional 2025. Se menciona de forma explícita a comunidades y organizaciones de segundo grado. También a los pueblos Karanki, Natabuela, Imantag, Otavalo, Kayambi y sectores populares.

Finalmente, la federación llama a su estructura organizativa a mantenerse en vigilancia permanente. El objetivo es evitar el uso político de una lucha que consideran legítima. Advierten sobre actores ajenos a las demandas históricas del movimiento indígena. El mensaje cierra con una alerta clara frente a futuros intentos de instrumentalización.

