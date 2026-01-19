Gabriela Rivadeneira lidera la RC: la primera orden del correísmo tras Manta

La nueva presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, habló de las acciones del correísmo tras su convención

La presidenta nacional de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, dijo que se reunirá con las autoridades locales del correísmo.

La presidenta nacional de la Revolución Ciudadana (RC), Gabriela Rivadeneira, dijo este 19 de enero de 2026 que la primera tarea que impulsará será la reorganización del movimiento político que fundó el exmandatario prófugo de la justicia, Rafael Correa

Luego de la convención en Manta, la exasambleísta contó en una entrevista con la plataforma A Primera Hora que tiene previsto convocar en 60 días a las autoridades locales electas de su movimiento, entre las cuales estarán los representantes comunales, parroquiales, cantonales y provinciales. En ese encuentro, reestructurará la organización a nivel territorial y buscará una conexión con sus militantes.

Rivadeneira también dijo que en esos encuentros buscará unificar las directivas y reconoció las fricciones dentro del movimiento. Sin embargo, señaló que en esas reuniones dialogará con las autoridades locales para pedir que instan a que el presidente Daniel Noboa cumpla con el pago de las asignaciones a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

La postura de la RC frente a Noboa

Además, indicó que mantendrán una postura separada del régimen para evitar cuestionamientos de la militancia. Según Rivadeneira, deben exigir al Gobierno el cumplimiento de la asignación de esos fondos, pero "no confundir eso con actos sociales, por eso la gente se confunde y dice 'son lo mismo', admitió en el programa.

Elecciones seccionales 2027: los nombres que ya suenan en los partidos políticos Leer más

Otra de las acciones que anunció la nueva representante de la RC es que acudirá al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que la entidad" entregue lo que corresponde a la organización" como fondo partidario que no habría recibido desde 2022.

La sucesora de Luisa González recibió el mando del movimiento el 18 de enero, en la convención nacional del domingo. En ese encuentro, apareció, vía remota, Rafael Correa, quien criticó a Noboa, al igual que Rivadeneira y la excandidata presidencial.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!