¿Qué pasó con la investigación sobre los presuntos nexos de Mafer Vargas con Norero?

La presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, revela detalles de la denuncia contra la alcaldesa de Simón Bolívar

La Revolución Ciudadana investiga formalmente a María Fernanda Vargas, alcaldesa de Simón Bolívar, por sus presuntos vínculos con el narcotraficante Leandro Norero (+). Gabriela Rivadeneira confirmó a EXPRESO que el Consejo de Ética ya receptó la denuncia tras la filtración de videos y audios del caso Metástasis. Aunque la directiva nacional aún no se formaliza, el movimiento evalúa la conducta ética de la funcionaria, lo que pone en duda su futuro político para la reelección en 2027.

La denuncia contra María Fernanda Vargas

La presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, confirmó que la organización ya procesa una denuncia interna contra la alcaldesa de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas. El proceso surge tras la difusión de material inédito del teléfono de Leandro Norero (+) que involucraría a la funcionaria en el marco del caso Metástasis.

A pesar de que la directiva elegida en Manta el 18 de enero de 2026 aún no ha sido inscrita ante el órgano electoral, Rivadeneira aseguró que los procesos internos no se detienen. "La denuncia ha sido receptada y está en proceso para iniciar la investigación con el debido proceso", indicó la dirigente.

María Fernanda Vargas mencionada en los chats de Leandro Norero. cortesía

Gustavo Jalkh liderará la investigación ética

El avance formal del caso depende de la ratificación de la directiva, ya que Gustavo Jalkh preside el Consejo de Ética y Disciplina, órgano encargado de abocar conocimiento del expediente. Rivadeneira enfatizó que, aunque el movimiento no es Fiscalía, tiene la obligación de investigar vulneraciones a la ética y moral que afecten a la organización política.

Los vínculos expuestos en el caso Metástasis

La controversia escaló luego de que se revelaran conversaciones, audios y videos entre Vargas y Norero. Según las investigaciones, el material sugiere el intercambio de contenido íntimo y el presunto uso de recursos para eventos de la campaña electoral de 2022.

Por su parte, la alcaldesa Vargas defendió su postura mediante un comunicado, señalando que su vida privada no constituye un delito y mostrando su disposición para colaborar con la justicia ordinaria.

