Jennifer Lopez deslumbra en Nueva York con un look rojo de Alta Costura

JLo deslumbra en Nueva York con un outfit rojo de Dior y Mary Janes de lujo, durante la grabación de The Last Mrs. Parrish

La actriz y cantante Jennifer Lopez ha llamado la atención al caminar por las calles de Nueva York.

Jennifer Lopez ha vuelto a capturar todas las miradas en Nueva York, donde continúa con el rodaje de su nueva película The last Mrs. Parrish. La actriz y cantante, siempre en la cima del glamour, ha dejado claro que su estilo sigue evolucionando, sorprendiendo a fanáticos y medios con una imagen irreconocible y sofisticada.

Rodaje en Midtown y glamour cinematográfico

Las cámaras la captaron en Midtown, el corazón financiero de Manhattan, con un look que combina elegancia clásica y modernidad. En la película, dirigida por Robert Zemeckis para Netflix, J.Lo interpreta a Daphne Parrish, un papel que exige presencia, carácter y un vestuario de impacto.

Las imágenes de la filmación muestran a la actriz totalmente concentrada en la escena, luciendo atuendos que resaltan su figura y su capacidad para reinventarse constantemente.

Un traje rojo que evoca Alta Costura

El outfit que ha llamado la atención consiste en un conjunto de Dior, compuesto por chaqueta de lana virgen con cuello elevado y cinturón, acompañado de falda midi de corte clásico.

Este traje, en un vibrante rojo, combina la tradición de la Alta Costura con un toque contemporáneo, evocando la icónica chaqueta Bar de la firma francesa.

Los accesorios completan el look con un bolso de piel de cocodrilo de Amiri y unos originales zapatos Mary Jane forrados en lana de Manolo Blahnik, que reinterpretan patrones clásicos con un giro moderno.

Estilo personal y versatilidad

Jennifer Lopez demuestra que la moda no tiene límites de edad. Su capacidad de transformar su estilo, desde looks atrevidos hasta combinaciones elegantes y refinadas, la mantiene en el centro de la atención mediática.

La estrella natural del Bronx sabe cómo combinar tendencias con su esencia, mostrando que es capaz de dominar cualquier estética sin perder su sello personal.

Impacto y repercusión

Su aparición en el rodaje ha generado elogios inmediatos en redes y medios especializados. Coleccionistas de moda y seguidores aplauden la elección de prendas que mezclan lujo, creatividad y funcionalidad. J.Lo confirma que, incluso en el contexto de una película, su imagen sigue siendo para sus seguidores una referencia global de estilo y glamour.

