Momentos de la cultura pop 2025 que han dominado las redes sociales

Durante estos últimos doce meses, la cultura pop nos regaló memes, humor, moda y puro entretenimiento. Las redes sociales han sido el escenario perfecto en el que videos inesperados y noticias sacadas de una película de ciencia ficción captaron la atención colectiva, manteniendo a los internautas atentos frente a la avalancha de contenidos virales.

En ese contexto, EXPRESIONES reúne cinco momentos pop que lograron apoderarse de las redes. Repásalos con nosotros y saca tus propias conclusiones.

La fiebre por los Labubu

Estos peluches monstruosos y adorables, creados por el artista Kasing Lung, se convirtieron en una obsesión global gracias a celebridades como Lisa de BLACKPINK y Kim Kardashian.

Tan grande fue su recibimiento que incluso generaron colas en tiendas, videos de unboxing en TikTok, falsificaciones y hasta un robo en California, culminando en una película planeada por Sony que ya está en construcción.

Una 'Kiss Cam' que salió mal

Coldplay no anticipó lo que ocurriría durante su show en Boston, cuando la kiss cam captó a una pareja intentando ocultarse del enfoque del lente.

Ante la escena, Chris Martin, vocalista de la banda, bromeó al sugerir una posible infidelidad. Y no estaba equivocado. Ese momento marcó la vida de ambos e hizo revivir momentos parecidos entre los cibernautas, que no dudaron en contar sus propias historias.

Tiempo después, se reveló que se trataba de dos ejecutivos de una misma empresa que mantenían una relación extramarital, situación que derivó en sus renuncias y convirtió el episodio en un meme que inundó las redes sociales.

Las consecuencias no se hicieron esperar. Ambos fueron despedidos, tuvieron problemas con sus respectivas familias y, como si fuera poco, ella ha visto cómo sus proyectos profesionales se han venido abajo.

Katy Perry en modo astronauta

La cantante de Firework participó en un vuelo espacial de Blue Origin en abril, junto a otras celebridades como Gayle King, Lauren Sánchez, Aisha Bowe, Amanda Nguyen y la productora de cine Kerianne Flynn.

Durante la experiencia, Katy Perry dejó en evidencia su personalidad al cantar desde el espacio y besar el suelo al regresar a la Tierra, un momento que la convirtió en blanco de críticas y calificativos como “cringe” en redes sociales.

Kendrick Lamar en el Super Bowl

Con 133,5 millones de espectadores, Kendrick Lamar popularizó su intervención musical en el Super Bowl gracias a un paso especial que fue replicado casi de inmediato en TikTok. Además, la puesta en escena incluyó la aparición de Samuel Jackson en el papel del Tío Sam y de Serena Williams, ícono del tenis.

La presentación no solo impulsó la viralización del tema Not Like Us, sino que también rompió récords de visualizaciones al reavivar su rivalidad con Drake. Todo en un solo show.

El fenómeno ‘Adolescence’

Netflix hizo una apuesta interesante cuando, el 13 de marzo, estrenó Adolescence, una serie que cambió la forma en que las personas abordan los temas de violencia, al situar como eje del conflicto a un adolescente de 13 años.

Las redes sociales se inundaron de clips de la miniserie, compuesta por cuatro capítulos, con frases y momentos icónicos que dejó la temporada, convirtiendo en un trabajo imposible ver la serie antes de los spoilers.

El actor británico Owen Cooper, incluso ganó su primer Emmy tras interpretar a Jamie Miller, el protagonista de la historia.

