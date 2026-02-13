Eduardo y Michela: Dieciséis años de una amistad que nació en Combate

Los presentadores celebran una relación sincera que empezó en el set de RTS y es ejemplo de complicidad y lealtad

Eduardo Andrade y Michela Pincay comparten en el Día de la Amistad.

“Los amigos son la familia que uno elige”, dice una frase popular. Y hoy, en el Día del Amor y la Amistad, los presentadores Michela Pincay y Eduardo Andrade celebran la hermosa y sana relación de amistad que los une desde noviembre de 2010, cuando coincidieron en los estudios de RTS, en el programa Combate.

“Son 16 años. En mi caso, es toda una vida. Michela es más vieja que yo. El 21 de febrero cumpliré 36 años”, comenta entre risas Eduardo. Ella suelta una carcajada y admite tener 34. “En la vida no se debe hablar de política, ni de religión, ni de amores… ni de edades”, añade él, fiel a su estilo.

Durante la entrevista con EXPRESIONES no faltaron las bromas, las miradas cómplices y esa química que confirma que son amigos de verdad. La presentadora de De casa en casa lo define con una sola palabra: alegría. Él, en cambio, asegura que Michela es leal. Les encanta comer sushi.

¿Qué consideran que fue lo que hizo ‘clic’ entre los dos?

E: Eso no podemos contarlo (risas).

M: La verdad, cuando yo llegué a Combate, me pareció que los chicos eran muy alocados. Eduardo y Pamela Orellana eran los más tranquilos, y eso me gustó. Le hablaba a Eduardo porque me sentía cómoda, y Pamela hizo el preuniversitario en la UEES, donde yo estudiaba. Hubo una gran afinidad.

E: Cada uno tomó caminos diferentes, pero en el año 2016 nos reencontramos animando Combate. Ahí se fortalecieron la amistad y la complicidad.

¿Alguna vez se han peleado o resentido por algo?

E: Que yo recuerde, nunca. Somos muy respetuosos. Solo una vez Michela se enojó conmigo. Yo soy políticamente correcto: no afirmo ni niego nada. Me abordaron y me preguntaron algo, y lo presentaron como si hubiera hecho una confesión sobre Michela.

M: ¡Yo lo quería matar en esa ocasión! Pero con una llamada lo solucionamos.

¿Cuáles son los defectos que no toleran el uno del otro?

M: Siempre está apurado, siempre se tiene que ir; es muy acelerado. Está en un lugar, pero su cabeza está en otra parte.

E: Yo soy muy puntual y no pierdo el tiempo. En una ocasión se me llevó una chompa y le pedí la cédula para obligarla a que la entregara.

M: Ya saqué otra cédula (suelta una carcajada). Olvidaba devolverla.

"Siempre él está cuando debe estar", dice Michela

¿Qué admiran el uno del otro?

M: Su optimismo y resiliencia. Le pueden pasar miles de situaciones, pero siempre mantiene una actitud positiva y relajada. Me encanta lo buen amigo que es. Siempre está cuando debe estar.

E: Michela tiene una gran capacidad de reinventarse, es tenaz y trabajadora. Hay gente que se queda en su zona de confort. Además, ama a su familia; no podría ser mi gran amiga sin esos valores.

M: Una vez nos metimos en una deuda gigante: yo con una casa y él con un terreno. A las dos semanas se acabó Combate. Nos reíamos para no llorar, porque no teníamos otra alternativa.

E: La deuda la resolvimos trabajando.

Cuando Eduardo está quieto, sin alguna actividad, se deprime.

M: Dios y su familia son muy importantes para él. Ama su trabajo y, si le quitan lo que hace, hasta se muere, porque esa es su felicidad. En la pandemia se puso a cocinar.

El éxito de su relación es el respeto. Fabián Sesen

Dicen que una verdadera amistad entre un hombre y una mujer no existe.

M: Eduardo es el mejor amigo que una mujer puede tener.

E: Yo acolito. En la vida, en general, es difícil encontrar gente que se alegre de tu éxito. Existe mucha envidia y algunos se alegran si algo malo ocurre.

M: Eduardo simplifica los problemas de tal manera que hace que cualquiera los olvide.

Han hecho una buena pareja comercial



¿Existen celos entre amigos?

E: Uy, es tóxica. Le tiene puesta la cruz a Emma (Guerrero).

M: Me cae bien Emma, pero molesta cuando la gente se desubica (suelta una carcajada). Es mentira. No sé cómo tiene tanta disponibilidad de tiempo si es madre de dos hijos.

E: Es difícil que Michela y yo tengamos disponibilidad al mismo tiempo. Tenemos pendiente un viaje. Ojalá lo hagamos para fin de año. Le ofrecí irnos por mi cumpleaños a Maldivas, pero no puede.

M: Por eso se va con Emma. ¡Por favor, ponga eso en la nota!

E: Eso sí, nos mandamos mensajes por WhatsApp todo el día.

¿Tienen proyectos profesionales juntos?

M: A veces las marcas me llaman y preguntan cuánto cobramos los dos juntos.

E: Hemos hecho una buena pareja comercial con marcas. En dos ocasiones trabajamos juntos, se dio en Combate. Nos gustaría hacer algo en televisión ahora.

Como amigos, ¿celebran San Valentín?

E: Generalmente no soy de celebraciones, solo Navidad.

"No soy un amigo invasivo", afirma Eduardo

Siempre ha dicho que su fallecida hermana (Iesmin) era su mejor amiga. Es su primer Día de la Amistad sin ella.

M: Uy… Siempre la tengo presente. Seguramente este día la recordaré más. El 7 de mayo se cumplirá un año de su partida.

Esta pregunta es para Eduardo. Michela sigue viviendo un duelo por la muerte de su hermana. ¿Cómo ha sido usted su soporte?

E: Soy una persona que respeta los espacios. Ella comparte con las personas con las que debe estar: su familia. En mi caso, soy como los gatos: cuando se sienten mal, prefieren estar solos. Ella sabe que estoy ahí, pero le doy su espacio. No soy invasivo. Siento que me he hecho presente de la manera en que ella lo ha necesitado. Cada quien vive su duelo de forma diferente. Perder a un ser querido es algo muy fuerte.

M: Es un proceso difícil porque, aunque estés rodeada de gente, solo estás enfocada en la persona que amas. Solo Dios me ha dado calma y consuelo.

¿Se piden consejos sentimentales?

M: Es un tema del que casi no hablamos; preferimos hablar de finanzas o crecimiento profesional. Invertimos juntos. No sé quién está peor en lo sentimental (risas). Mucho de lo que se hace público sobre nosotros no es la vida real. Me han creado romances y me pregunto en qué momento ocurrió aquello. De mí no saben nada; ahora estoy sola.

Les encanta viajar y comer sushi. Fabián Sesen

E: Mucho de lo que la gente recibe de nosotros es pura fantasía. Pueden suponer mil cosas, pero nada más.

Si no encuentran a esa pareja ideal, con los avances de la ciencia, Michela estaría dispuesta a ser la madre de un hijo de Eduardo.

M: Si Eduardo me lo pide, lo haría.

E: Es un tema del que hemos hablado en serio. Pero ahora ya no me interesa mucho ser padre. Le he agarrado gusto a vivir viajando por el mundo. Me encanta la paternidad, pero hay que aceptar ciertas situaciones. Me he puesto un límite: si en cinco años no lo soy, ahí quedará.

M: No quiero ser una mamá sola. Si no se puede con una linda familia, mejor no. No deseo un hijo porque me lo imponga la sociedad o por agradar.

