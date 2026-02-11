¿Marián Sabaté: Vive un amor real o exposición conveniente?

La presentadora se desconecta de las redes, su pareja defiende la relación y amigos cercanos ponen en duda su autenticidad

Marián Sabaté anunció que se alejará temporalmente de las redes sociales. En sus historias de Instagram escribió: “Por mi salud mental no estoy viendo redes sociales hasta nuevo aviso, andamos de vacaciones”.

Mientras tanto, su pareja, Julián Echeverría, publicó en su cuenta de Instagram varios mensajes defendiendo su relación con el título “La verdad sobre nuestro amor”. “El amor real no es perfecto. Es intenso, emocional y a veces desafiante. El amor que sentimos Marián y yo se construye día a día: aprendiendo, equivocándonos, poniendo límites sanos y volviendo siempre al amor. Gracias a quienes acompañan sin juzgar, a quienes apoyan sin ruido y a quienes saben que el amor verdadero también se aprende”.

Además aseguró: “Nunca ha existido violencia entre nosotros. Jamás le haría daño a Marián, ni personal ni mediático. Confundir palabras dichas en una pelea con amenazas reales es irresponsable”.

Sin embargo, amigos de la presentadora han manifestado su preocupación. Consideran que podría estar viviendo una relación tóxica y señalan que él tendría un interés especial en la exposición mediática.

También indican que su hijo, Alejandro Kenig, no puede verlo y que Julián no tendría permitido el ingreso a la casa de la rubia.

Lo que opinan los amigos de Marián...

El comunicador Jorge Luis Jara, su amigo cercano y residente en Estados Unidos, declaró a EXPRESIONES que la relación le parece “poco genuina”. Según su versión, se trataría de una dinámica intermitente en la que, durante fechas importantes, él sugiere pausas o desaparece. “Parece estar explotando su imagen y su confianza. Ella, a pesar de ser consciente de esta situación, opta por ignorarla. Durante la estancia de Marián en Nueva York, se presume que su intención era olvidar esta relación superficial, pero no ha sido así. En mi opinión, existe una alta probabilidad de que esta relación sea ficticia y esté motivada por intereses personales”.

Por su parte, Carla Tacle, de Viralizados, comentó que Marián viajó a Estados Unidos durante un mes y se alojó con su amiga Paola Lara. De acuerdo con su testimonio, Paola habría visto un contenido “grotesco y humillante” que él le envió. “Siempre he dicho que no hay que meterse, pero no podemos quedarnos callados. Nadie puede decir ‘yo te amo’ y luego decir que agradezca que él está con ella”, sostuvo. “La están utilizando, ella sabe lo que le están haciendo, la denigran, pero quiere seguir ahí. Ojalá reaccione”.

Paola Lara, en el programa Los Hackers, fue contundente: “Él no la quiere y sabemos que la está manipulando”.

A pocos meses (en octubre) de cumplir 60 años, la Reina de la Prensa Rosa vuelve a estar en el centro de la polémica sentimental. A veces la vida da señales, pero nos empeñamos en no verlas por no quedarnos solas. Por ahí no es, Marián. No todo lo que se llama amor lo es, y a veces insistir también es una forma de negarse a aceptar la realidad.

