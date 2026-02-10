La Flaca Guerrero: “Siento que no cumplo un año más, siento que volví a nacer"

La expresentadora celebró sus 48 años de vida, tras enfrentar un diagnóstico de cáncer de ovarios

El 9 de febrero no fue un día cualquiera para La Flaca Guerrero. Hace 48 años nació en Ecuador y este fue su primer cumpleaños tras el diagnóstico de cáncer de ovarios.

En sus redes sociales, la expresentadora y deportista que vive en Estados Unidos compartió una imagen en la que aparece soplando la vela de un gran pastel con el mensaje “Feliz cumpleaños”.

"Miro la vida con estos nuevos lentes"

La publicación estuvo acompañada de un texto profundamente personal: “Siento que no cumplo un año más, siento que volví a nacer. Este es mi primer cumpleaños después del cáncer y lo escribo con lágrimas, mirando la vida con estos nuevos lentes que Dios me puso. Me aplaudo.

Me aplaudo por cruzar la puta ola por en medio, por no quedarme varada y confiar. Llena de miedo, pero igual empapada, temblando, hasta llegar al otro lado. Y al llegar, encontrarme con otros guerreros que también están cruzando su propia ola”.

Ella añade que comprendió que la vida ahora tiene otro sentido y que, desde este momento, cada cumpleaños será para ella “un recordatorio sagrado: el día en que volví a nacer”.

Actualmente debe viajar con frecuencia a Houston, donde cumple un tratamiento de mantenimiento de un año.

Además, tiene prevista su participación en la Expo Business & Beauty 2026, que se realizará en marzo en la Quinta Lucrecia, en Cuenca, donde ofrecerá la charla Hasta que el miedo te tenga miedo.

