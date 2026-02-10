Cezar Augusto olvidó las críticas cuando hubo cámaras de por medio

El juez de Fuull Sensualidad aceptó la invitación al Canal del Cerro, pese a haber sido cuestionado en esa cadena

Una vez más queda demostrado que, cuando el rating manda, no existen enemigos y todo se vale. El segmento Bici Party del programa En contacto, que presenta la exreportera de farándula Mónica Buchelli, tuvo como ‘invitados’ a Cezar Augusto y Fercho Gómez, ambos representados por Mafer Ríos, su mánager.

Es conocido que la producción es la que elige a los invitados, y desde que el ganador de Soy el mejor dejó de ser parte de TC, otros espacios pusieron sus ojos en el brasileño. Uno de ellos fue BLN, la competencia, al que supuestamente no ingresó por hacer demasiadas exigencias. Actualmente forma parte del reality Fuull Sensualidad, de Fuull Farándula, conducido por Dieter Hoffmann y Yuleysi Coca.

Lo que generó sorpresa fue que la expareja de Virginia Limongi apareció en la revista de Ecuavisa, considerando que su directora, Betty Mata, también está al frente de Los Hackers. En ese espacio farandulero no han escatimado críticas hacia él. Lo han atacado reiteradamente, llegando incluso a afirmar que sin la exsoberana no es nadie, además de que es mal padre y que su notoriedad se debía únicamente al impulso que ellos le dieron. Cezar olvidó todo.

Fumaron la pipa de la paz de manera forzada

También en el matinal se produjo el reencuentro entre Cezar y Antonella Moscoso, quienes mantuvieron un conflicto cuando ambos formaban parte de Soy el mejor. La incomodidad fue evidente: la bailarina no pudo disimular su mala cara, la que se hizo notorio a kilómetros de distancia.

El enfrentamiento se remonta a un cruce de palabras ocurrido en una de las emisiones del reality de TC. En aquella ocasión, Antonella, esposa de Renier Izquierdo, lanzó el comentario: “Aprende a ser fiel”. El modelo manifestó: “Suerte de ella que me quedé callado, porque tenía tantas cosas. Es mejor no hablar cuando tenemos rabo de paja”.

Ahora, con Cezar como invitado y Antonella aspirando a quedarse en el programa, no les quedó más alternativa que aparentar una tregua ante las cámaras. Fumaron la pipa de la paz de manera forzada, más por la conveniencia televisiva que por una reconciliación genuina, porque si lo fuera pudo haberse dado antes, sin cámaras.

Dieter ya no lo apoyará...

Este culebrón continúa, y la pregunta que se hacen tanto la prensa rosa como los televidentes es inevitable: ¿cómo le cayó a Leonardo Quezada la llegada de la expareja de Virginia Limongi a En contacto?

Según Dieter Hoffmann, de Fuull Farándula, la relación con Quezada estaría rota. El presentador aseguró que el conflicto surgió a raíz de su acercamiento con Cezar Augusto, situación que habría generado el malestar de Leonardo Quezada, quien incluso lo habría llamado desleal. “Si eso fuera cierto, jamás habría sido su testigo”, indicó Dieter, en referencia a la acción legal iniciada por Sarah Gabriela Alarcón, quien sostiene que las declaraciones de Quezada afectaron su buen nombre y reputación.

Dieter Hoffmann afirma que no acepta condiciones ni imposiciones en una amistad y que, a su criterio, Cezar no es enemigo de Leonardo Quezada, sino algo que él percibe como tal debido al proceso legal que enfrenta. Para el presentador, más que una rivalidad real, “se trataría de un tema de ego que le impide avanzar”.

Asimismo, reveló que el presentador y reportero de Los Hackers le habría dicho que no podía confiar en él. Ante ello, Dieter dejó claro que no está dispuesto a desgastarse ni a invertir energía en vano. Reconoció que hay personas que ya no forman parte de su círculo cercano y que no piensa darles una relevancia que, considera, no merecen. “No seguiré apoyándolo”.

Andrea no quiso compartir con Verónica

Y hablando de enemistades, se anunció que Andrea Bucaram y Verónica Saltos (junto a Cezar Augusto, Fercho Gómez y Gigi Anzules) formarían parte del jurado del reality Fuull Sensualidad, que se emite los jueves a las 14:00 por VitoTVO.

Sin embargo, la cantante se negó a compartir espacio con Verónica Saltos, alegando que esta habría hablado mal de su familia y de su hija. Pese a los intentos de la producción por retenerla y mediar en la situación, Andrea decidió marcharse.

