Miss Universo Fátima Bosch en Ambato: Agenda completa de su visita por la FFF

Miss Universo Fátima Bosch llega a Ambato el 13 de febrero 2026 para la Fiesta de las Flores y las Frutas

La actual Miss Universo, Fátima Bosch, confirmó su primera visita oficial a Ecuador con una agenda centrada en la ciudad de Ambato. Su llegada, programada para el 13 de febrero de 2026, coincide con la celebración de las Bodas de Diamante de la Fiesta de las Flores y las Frutas (FFF), que cumple 75 ediciones.

Contexto de la visita oficial

La presencia de la soberana universal responde a una invitación formal del comité organizador de la FFF. Según el comunicado oficial difundido en rueda de prensa este 10 de febrero, el objetivo principal es "proyectar con fuerza la esencia de esta tradición en todo el país y el mundo". Bosch, coronada en noviembre de 2025 en Tailandia, se convierte así en la segunda Miss Universo en funciones que visita Ecuador en menos de un año, después de la danesa Victoria Kjær Theilvig en julio de 2025.

Agenda confirmada de actividades

Aunque el itinerario detallado se presentó a los medios el 10 de febrero, estas son las actividades principales confirmadas para la visita:

Viernes 13 de febrero: Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. Recepción protocolaria y traslado privado a Ambato. Sábado 14 de febrero: Participación en el Desfile de la Fruta y las Flores, evento central de la festividad. Bosch ocupará un lugar protocolar en la carroza principal. Por la tarde, visitará el Mosaico Cultural en la Plaza Cívica, donde interactuará con artesanos y expositores. Domingo 15 de febrero: Encuentro con la reina de la FFF 2026 y el comité de festejos en el Salón de la Ciudad. Posteriormente, realizará una visita a proyectos sociales emblemáticos de la ciudad, con énfasis en programas de empoderamiento femenino y conservación ambiental, alineados con su plataforma como Miss Universo. Lunes 16 de febrero: Cena de gala benéfica con autoridades locales y empresarios. Los fondos recaudados se destinarán a iniciativas de desarrollo social en Tungurahua. Martes 17 de febrero: Rueda de prensa de despedida y partida hacia su siguiente compromiso oficial.

Impacto y objetivos de la visita

La inclusión de Fátima Bosch en el programa de la FFF tiene tres ejes estratégicos:

Proyección Internacional: Posicionar a la Fiesta de las Flores y las Frutas como un evento de interés global, atrayendo la mirada de medios internacionales y potenciales turistas.

Refuerzo Identitario: Difundir los símbolos, tradiciones y valores de la cultura ambateña, con énfasis en su producción florícola y frutícola.

Mensaje de Unidad: La figura de Bosch, como representante de la diversidad y el empoderamiento, busca transmitir un mensaje de integración y celebración colectiva.

Preparativos logísticos y de seguridad

La Municipalidad de Ambato, en coordinación con el Ministerio del Interior, diseñó un operativo de seguridad especial para el traslado y estadía de la reina de belleza. Se prevé un aumento significativo en la afluencia de visitantes nacionales durante los días de su presencia en la ciudad.

La visita de Fátima Bosch a Ambato representa un hito para la festividad, que busca renovar su imagen y conectar con nuevas generaciones, manteniendo el legado de una de las celebraciones más tradicionales y coloridas de los Andes ecuatorianos.

