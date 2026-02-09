Laura Esquivel y Brenda Asnicar llegan a Guayaquil con las canciones de Patito Feo

A 19 años del éxito mundial de la telenovela Patito Feo, Laura Esquivel y Brenda Asnicar anuncian su regreso a los escenarios y confirman a Ecuador como parte de su gira internacional Amigas del Corazón World Tour. El reencuentro con el público ecuatoriano será el 31 de julio de 2026 en el Coliseo Voltaire Paladines Polo de Guayaquil.

El show, de formato puramente musical, revive las canciones que convirtieron a Patito Feo en un fenómeno global desde su estreno en 2007. La telenovela se transmitió en más de 50 países y batió récords de audiencia en Disney Channel. La propuesta combina una producción de alto nivel con nuevas versiones de los temas originales, diseñadas para conectar tanto con quienes crecieron con la historia como con nuevas audiencias.

Los 5 momentos más memorables del Halftime Show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 Leer más

La evolución de las protagonistas

Lejos de ser un simple ejercicio de nostalgia, el concierto celebra la evolución artística y personal de Laura Esquivel y Brenda Asnicar. Ambas regresan a los escenarios desde una perspectiva auténtica y contemporánea. El espectáculo rinde homenaje a sus icónicos personajes, Mía y Antonella, pero pone el énfasis en el presente y en el mensaje de crecimiento que marcó a toda una generación.

Detalles de venta y precios de entradas

Las entradas para este evento estarán disponibles a través de los canales oficiales de Output, la empresa productora. Los precios establecidos para el concierto en Guayaquil son:

VIP: $30

FAN: $60

PALCO: $80

OUTPUT BOX: $100

HUMBE BOX: $130

Una noche de emoción y celebración colectiva

El concierto promete una noche cargada de emoción, recuerdos y celebración colectiva. Será una oportunidad única para revivir la banda sonora de una generación, interpretada en vivo por las actrices y cantantes que le dieron vida originalmente

Patito Feo no solo fue un éxito televisivo, sino también un fenómeno musical que traspasó fronteras. Sus canciones se convirtieron en himnos para jóvenes de toda Latinoamérica y Europa. Esta gira representa la materialización del afecto continuo del público y el deseo de revivir esos momentos de forma presencial.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!