Yuleysi Coca: "Soy odiosa, pero no quisquillosa"

La presentadora de Fuull Farándula ama la TV, cuenta que recibe mensajes indecentes y que también tiene rabo de paja

La cantante Yuleysi Coca (31), quien se inició en Combate, es panelista de Fuull Farándula de Vito TVO. Además, forma parte de Noticias Última Hora Ecuador, Tendencias y el pódcast Las Queso. Tiene dos hijos: April (6) y Carlos Andrés (2). Antes de volver a la TV, vivió en Panamá y en Estados Unidos (Miami).

Volvió a la farándula y se metió en la boca del lobo…

Más que la farándula, me encanta la TV y comentar. Arreglarme para ir al canal. Aquello no significa que sea Dios para juzgar o destruir a alguien. Estuve en reality shows, no solo en Combate, también en Soy el mejor VIP y BLN. Aprendí a manejar la farándula. Tuve una gran profesora, Niurka Moncayo, a quien valoro mucho.

Dieter Hoffmann se ha convertido en su ‘padrino’, siempre aboga por usted.

Trabajamos juntos en 2022 en Fuull Farándula, pero entonces no nos llevábamos bien. Yo era muy esquiva con él, solo iba a hacer mi trabajo. Cuando ya me iba a ir, me dijo que le agradaba que no me gusten las ‘ñañerías’, para evitar los dimes y diretes. Ahí mejoró nuestra amistad. Me fui porque estaba embarazada. Puedo decir que somos amigos. Tiene ganas de comerse al mundo.

Siempre él se mete en problemas y la arrastra a usted.

¡Uy! Él es el demonio, yo soy el ángel. Maneja la información más polémica. Mi estilo es diferente, marco mi punto de vista, tengo mi personalidad. Aunque a veces hay situaciones que se salen de control. Entre nosotros existe respeto. Me siento tranquila porque hago lo que me gusta.

"Vito Muñoz no nos manipula"

Todos tienen rabo de paja y santa no es…

(Risas) Todos tenemos nuestros ‘guardados’…

Muchos opinan que Vito Muñoz mete su dosis de veneno y les dice que les ‘den palo’ a ciertos personajes.

He escuchado esos comentarios, pero a mí no me ha pasado. Nos da consejos, pero no nos dice que ataquemos a alguien. Tampoco nos manipula.

Sorprendió que estuviera nominada a los Premios ITV como mejor presentadora de variedades en 2025.

Para mí también fue una sorpresa, no me lo esperaba. Creo que se debió a la fanaticada que surgió cuando estuve en Combate, que no me suelta. Estar nominada ya fue un gran logro. Tal vez en algún momento lo gane.

Con su amigo, Dieter Hoffmann. CORTESÍA

¿Es cierto que la convocaron para La Casa de los Famosos en Colombia?

Se dio la oportunidad. Mi club de fans me avisó que el productor de ese reality estaba tratando de comunicarse conmigo a través de mensajes de Instagram. Me contacté, me pidieron cierta información, pero en esos momentos estaba grabando con una marca y lo olvidé. Lastimosamente, cuando volví a contactarme ya se había perdido el chance. Era una gran oportunidad para mi carrera.

Hablando de mensajes, ¿usted recibe de todo tipo?

Realmente recibo de todo tipo. Los que más me gustan son los de apoyo y de trabajo. No niego que he recibido mensajes de mal gusto, indecentes y faltas de respeto. No ha faltado el famoso que me ha escrito con ciertas intenciones, pero los nombres prefiero reservarlos. A ellos se suman ciertos futbolistas, generalmente son ‘grillos’ (risas).

¿Alguna vez ha recibido propuestas de una mujer?

En algún momento sí. Hubo mujeres que intentaron conquistarme. No tengo problemas con los gais, lesbianas. Sin embargo, si veo una doble intención, pongo un alto y me alejo con respeto.

Usted tiene fama de ser intensa, quisquillosa, vanidosa…

No soy quisquillosa, pero sí odiosa. A veces me porto así en lo referente a mi arreglo personal. También soy odiosa cuando existe una falta de respeto o tratan mal a alguien. Reconozco que soy peleona. Así era en Combate, peleo por lo mío, aunque me equivoque. Con el tiempo he aprendido a manejar las cosas de manera diferente.

Tiene más de una operación de cirugía plástica…

Me he hecho dos liposucciones, los pechos, los cachetes, también diseño de sonrisa y me puse mi propia grasa en los glúteos. Me quiero operar los dedos de los pies, son horribles. Tengo un dedo más largo, los odio.

“Mi cabello largo es mi fuerza y mi protagonismo”



En los tiempos que corren, el cabello largo al estilo Daniela Romo ya no se usa.

(Risas) Me lo corté ocho dedos. Lo tenía más largo, al estilo de la India María. Pero me encanta el cabello largo y negro, no me veo rubia. Solo recorto las puntas. Siento que si lo corto, lo pierdo todo: el protagonismo, la fuerza. Lo considero lo más bonito de mi físico.

¿Le saca provecho al cabello cuando ha estado en plan conquista?

Así es, aunque sé que los hombres miran mis ‘pompis’. Ellos no lo dicen, pero las mujeres nos damos cuenta.

Antes no le agradaba hablar de su exesposo Carlos José Matamoros. Sin embargo, ahora lo menciona por su boda y por su supuesta separación.

No me correspondía decir nada, pero ahora soy presentadora de farándula y me pagan por comentar. No tengo problemas con Carlos José, hay respeto mutuo. Nuestro matrimonio no funcionó y lo mejor era cortar por lo sano. Después trabajamos juntos en BLN.

Considera que su cabello es su mayor atractivo. Eduardo Sánchez

En su faceta de artista surgió un problema con Jhonatan Luna por una canción. ¿Cómo está ese asunto?

Hasta ahora no me ha entregado el trabajo como se lo pedí. Yo entregué lo que me correspondía, es decir, el dinero. Me afecta, pero he tratado de manejarlo a la altura. No es mi interés dañar su trayectoria, pero no es justo y cuando algo no lo es hay que alzar la voz. Lo que molesta es que quiso jugar con mi inteligencia al decirme que yo le pagué por la letra de una canción, pero no por una terminada. Sé los tratos que hago. Quería algo que gire en torno al empoderamiento femenino. Todo han sido pretextos.

”En algún momento me mencionaron, pero estoy en paz”



Muchos se van. Sin embargo, usted volvió luego de vivir en el exterior.

Mi sueño es vivir en Estados Unidos. Mi error fue no dar a luz en ese país, como lo hace mucha gente. Quiero hacer mi vida allá, regresé por mis hijos. La niña y mi mamá (Sady) tienen una gran conexión, y se extrañaban mucho. Mi hija pidió de regalo de cumpleaños ver a su abuela y la complací.

En la actualidad no perdonan a nadie. ¿Han intentado secuestrarla?

Casi no salgo, voy de la casa al trabajo y viceversa. No paso en la casa de nadie, tampoco farreo.

A muchos talentos femeninos las llaman ‘muñecas de la mafia’. A usted también la han salpicado.

A muchas las han metido. A algunas ni siquiera las conozco, porque dicen que son influencers. En algún momento me mencionaron, pero estoy en paz. Llevo una vida tranquila, soy una persona normal. No me afecta. Trabajo en lo que me gusta, a nadie le debo nada, solo a Dios.

