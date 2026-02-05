Chino Moreira: "Tengo ganas de ser padre"

El actor, creador de contenido y emprendedor ya piensa en formar una familia

Desde niño, a Leonardo Moreira (41) lo llaman El Chino, por lo que ocurre con sus ojos cuando se ríe. Lleva 21 años de carrera como actor, aunque en una etapa de su vida también se desempeñó como entrevistador en el espacio Piso 26, de TV+.

Ha participado en series como Cuatro cuartos, Los hijos de Don Juan y Casi cuarentonas. Confiesa que siempre ha sido conversador y que no sabe quedarse callado. “Me gustaba ser el payaso del curso”, recuerda entre risas.

Es graduado en Comunicación Social, con especialización en multimedia, área que le llamó la atención por su vínculo con la creación de videos y la dirección. Actualmente, también se dedica a crear contenido para sus redes sociales.

Se define como alguien que vive la vida. Está casado con María José Dass (32), tiene la cafetería Toma Uno y recientemente vivió una gran experiencia: participó en un junket (sesión de entrevistas breves) con Chris Pratt y Kali Reis, protagonistas de la película Sin piedad que ya se exhibe en Ecuador.

Con una estrella de Hollywood

¿Cómo se dio la oportunidad de participar en este junket internacional?

Trabajo con Sony y tengo un contacto. Generalmente hago contenido promocional de películas a mi estilo. Me encanta meterle todos los juguetes y darle mi toque, porque eso marca la diferencia. A inicios de enero conversamos y me preguntaron si había hecho entrevistas, si sabía inglés y si tenía visa para viajar a México.

¿Qué pasó cuando le confirmaron la participación?

Me preparé muchísimo. Solo me dieron seis minutos porque éramos varios entrevistadores. No se podían hacer preguntas personales, todo debía girar en torno a la cinta. Tampoco estaban permitidos selfies ni fotos.

¿Cómo manejó el idioma y los nervios?

Mi esposa me ayudó con las preguntas. Chris Pratt es un tipo de Hollywood, así que quise ponerle humor. Dije que mi inglés estaba un poco oxidado para romper el hielo. Se rieron, hice muecas y me defendí bien. Me pareció muy sencillo y accesible. Le agrada compartir con la gente, ya sea tomándose fotos o firmando autógrafos.

¿Volvieron a coincidir?

Al día siguiente apareció en una actividad a la que invitaron a creadores de contenido e influencers de diferentes partes del mundo. Se me metió el bicho para hacer algo similar con gente local.

Llamó la atención su vestimenta…

Durante la entrevista llevé una chaqueta de Ornella Lebed. No es una prenda que normalmente me compraría, pero antes de irme nos encontramos en San Marino y no sabía cómo vestirme para la ocasión. Ahí entró mi estilista de moda (risas).

"Durante un tiempo estuve hecho el malcriado"

En 2024 se casó. ¿Cómo comenzó esta historia de amor?

Mi esposa y yo nos conocimos en Pop Up, ahí trabajaba ella. Dos años después, yo estaba grabando un contenido con otros actores. Salimos a la calle y la vi corriendo con un calentador… ahí me flechó.

¿Cuándo decidió dar el gran paso?

Cuando nos ‘amarramos’ en un viaje por Europa le pedí la mano. No duramos mucho tiempo de novios, creo que unos ocho meses.

Antes del compromiso, su relación tuvo idas y vueltas…

Antes de estar amarrados, estuvimos saliendo, en un vaivén. Durante un tiempo estuve hecho el malcriado (risas), porque había salido de una relación larga y quería vivir la vida de soltero. Para mí es fundamental la pregunta ‘¿Quieres ser mi novia?’. No hay que asumirlo ni darlo por hecho. Es importante seguir siendo romántico y caballero. Además, es mejor que todo quede claro y evitar confusiones.

¿Cómo es la convivencia como esposos?

Siempre nos hemos llevado bien, casi nunca hemos tenido peleas fuertes.

Ojalá así sea después de cinco años.

Me agrada que lo diga, porque me reta a seguir haciéndolo todo bien. Hemos llegado a un acuerdo: conversarlo todo.

Se acerca el Día del Amor y la Amistad. ¿Ya hay planes?

Todavía no lo sabemos. Queremos irnos a la playa, pero también nos gusta Cuenca. Cuando cumplimos un año de casados nos fuimos a un lugar cerca de esa ciudad llamado Molino del Puente. Es hermoso.

¿Y los hijos, para cuándo?

A fines de 2027 o inicios de 2028 ya queremos hijos. Ojalá vengan dos. En mi familia hay tías y primas que han tenido gemelas y mellizas. Ya llegué a los 41 años, mis hijos me verán como abuelo (risas). Más que por la edad, tengo muchas ganas de ser padre. En 2026 seguiremos viajando. Existe el plan de irnos a Tailandia. Pronto también iremos a Estados Unidos a recorrer los parques de Disney.

“La vida es hoy y hay que vivirla”



El actor quiere hacer cine. Andrés Jurado.

Solo lo asocian con la comedia. ¿Es su género favorito?

Más que comedia, lo que quiero transmitir es alegría en mis contenidos. Hacer reír a la gente y que se sienta bien, porque considero que la vida es hoy.

¿También vive así en pareja?

Totalmente. Mi esposa y yo viajamos y disfrutamos cada momento. Recién regresé de México. A veces en mis contenidos le mando un cariño porque estoy enamorado y espero que así sea hasta mi último día de vida.

Dicen que los comediantes siempre están riendo…

No es tan así. No soy mal genio, pero tengo carácter. En casa soy más serio. A veces me levanto con el pie izquierdo (risas).

Uno de sus tatuajes dice “Vive”. ¿Qué significa para usted?

Que hay que vivir la vida. No me afano con el futuro, disfruto el presente.

Esa filosofía viene marcada por una experiencia muy dura tras un accidente en 2014.

Viví lo más horrible de mi vida. Pensé que podía morir. Sé que tuve protección divina y por eso valoro más la vida. Las segundas oportunidades existen.

¿El cine está entre sus sueños?

Hay conversaciones de teatro y sé que algo de cine vendrá. Lo único que hice fue Sexy Montañita con Alberto Pablo Rivera. Ya me picó el bicho de la pantalla grande.

Además del arte, también es emprendedor…

Tengo la cafetería Toma Uno en Las Peñas, que reabriremos pronto. Uno de mis socios es José Andrés Caballero. También trabajaremos a domicilio.

¿Vienen más negocios?

Mi esposa y yo hemos incursionado en un negocio de sublimación para personalizar productos. Ya queremos un negocio familiar.

