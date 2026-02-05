Soy el mejor abre casting digital: TC busca nuevos talentos para su décima temporada

El programa llegará con formato renovado, premios atractivos y audiciones abiertas para participantes de todo el país

El gerente general de TC Televisión, Rafael Cuesta, se reincorporó a sus funciones tras superar el infarto que sufrió recientemente y ya lidera los preparativos de la nueva temporada del reality Soy el mejor, que llegará con un concepto renovado, premios atractivos y un proceso de casting abierto al público, enfocado en descubrir nuevos talentos para la pantalla nacional.

“Habrá un nuevo concepto, será un gran programa, con premios increíbles para los ganadores”, adelantó.

¿Cómo postular?

Por su parte, el gerente de producción, Cheo Navarrete, explicó que el proceso ya arrancó. “Empezamos con una primera fase de casting digital. Los interesados pueden postular enviando sus videos a las cuentas oficiales del canal. Será una audición abierta al público”, acotó.

No se ha definido quiénes serán los jueces

El ejecutivo añadió que en esta ocasión la apuesta será por nuevos talentos. “Nos hemos inclinado por la sangre nueva. TC siempre ha sido un semillero de talentos y de aquí saldrán los próximos nombres de la pantalla nacional”, afirmó.

Ya el público está cansado de ver a los mismos de siempre. Respecto a los integrantes del jurado, sostuvo que aún no se ha definido quiénes lo conformarán.

La temporada pasada presentada por Jorge Heredia y Denisse Angulo finalizó el 19 de diciembre. Él se mantiene en De casa en casa y ella ingresó a ese matinal.

