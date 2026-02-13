Cristiane Guerrero: “Me atrae estar delante de una cámara”

Miss Intercontinental América del Sur 2025 está orgullosa de sus raíces y enamorada de Ecuador

La llaman Kika, aunque su nombre y apellidos son Cristiane Guerrero Marques Das Neves. Nació en Guayaquil hace 28 años. Es modelo, maquilladora y comunicadora social. En enero fue elegida Miss Intercontinental América del Sur 2025 en Hurghada, Egipto.

También participó en Miss Universo Ecuador, donde logró posicionarse en el Top 5. Recientemente se mudó a vivir con su novio, Pablo Caicedo (28).

¿Cómo se despertó el interés por los certámenes de belleza?

Muchos consideran que Ecuador es peligroso, pero no solo en este país ocurren situaciones desagradables; pasa en muchos otros. Es necesario cambiar ese chip de que en Ecuador solo existen malas noticias. No se muestra lo bueno, lo positivo. Mi madre, Daniela Marques Das Neves, es una fotógrafa brasileña de paisajes. Creo que quiere a este país más que muchos ecuatorianos. Ha exhibido sus imágenes en Brasil, Estados Unidos y otros lugares. De ella aprendí a mostrar y representar a Ecuador con cariño. Siempre he pensado que las reinas de belleza deben ser embajadoras de su tierra.

¿Vivió en Europa antes de ingresar a Miss Universo Ecuador?

Se dio algo curioso. Me fui a Portugal, pero no me sentí en casa. El país es maravilloso y la comida es riquísima, pero considero que no era el momento indicado. Surgieron muchas situaciones que me hicieron entender que lo mejor era regresar a Guayaquil, y así lo hice.

Cuando era niña vivió en la tierra de su mamá...

Tenía un año y medio cuando me marché a Brasil. Me diagnosticaron reflujo urinario y mis riñones podían dejar de funcionar. Existían dos opciones: seguir un tratamiento con antibióticos en ese país o someterme a una cirugía en Estados Unidos. Mi mamá optó por el tratamiento. Volví a los siete años y aquí cumplí los ocho. Sin embargo, hubo consecuencias: desarrollé alergia idiopática crónica; me da urticaria y, de pequeña, se me cerraba la tráquea. Me enfermaba mucho. Mi umbral del dolor es muy alto, aguanto muchísimo. Si yo digo que me siento mal, es porque es real; así que paren lo que están haciendo porque estoy a punto de desmayarme.

¿Antes había estado en Egipto?

Nunca lo había visitado. Me sorprendí porque pensé que iba a hacer mucho calor, pero hacía muchísimo frío. Compré dos chompas en el aeropuerto. Las noches eran heladas, con un viento intensísimo. Después del certamen pude ir a El Cairo. Me encantó la comida y visité las pirámides. Fue una experiencia hermosa.

No descarta participar en un nuevo certamen

¿Volverá a participar en un reinado?

Fue mi primer certamen internacional y espero que no sea el último. He participado en eventos como modelo, pero este año necesito un descanso. Además, debo cumplir mis funciones como Miss Intercontinental Sudamérica. Ha sido una grata experiencia porque siento el apoyo de mi país. Recibo mensajes de personas que dicen que las he inspirado a hacer tal o cual cosa. Cada quien vive su propia realidad.

¿Ha considerado ejercer el periodismo?

No ejerzo formalmente mi carrera de periodista, pero utilizo las herramientas comunicacionales para crear contenido en redes sociales. Trabajo con diferentes marcas como modelo y estoy planificando viajes a Brasil y Argentina como reina. Es la primera vez que Ecuador gana esta corona y quiero que se sienta.

Toda soberana tiene un proyecto social y usted no será la excepción.

Se llama Manos que Inspiran. Trabajo con un grupo de personas que dicta talleres de maquillaje, estilismo, diseño y fotografía. Son oficios relacionados con la belleza para que las mujeres puedan emprender.

¿Alguna vez le atrajo la fotografía y así seguir los pasos de su progenitora?

Tengo una cámara, pero no soy profesional. Me gusta mucho, aunque no es lo mío. Realmente lo que me atrae es estar delante de una cámara; mi mamá también lo dice. Ella prefiere estar detrás de una.

Vive con su novio

Con su pareja, Pablo. Cortesía

Dio el paso de vivir con su novio.

Recién me mudé a vivir con mi novio, Pablo Caicedo (28). Estamos juntos desde 2020, fue un amor de pandemia (risas). Él es ingeniero mecánico.

¿Qué los motivó?

Llevamos un buen tiempo juntos y somos adultos. Es parte del proceso: probar nuevas experiencias y apostar por la convivencia.

¿Y si la convivencia no resulta?

Hasta ahora va muy bien. Nos conocemos desde los 11 años y nuestras familias también se conocen. Fue mi mejor amigo. Es una relación diferente, porque siempre supimos todo el uno del otro. Cuando comenzó la pandemia, él estaba en Inglaterra y yo en Ecuador, pero a pesar de la distancia compartíamos mucho gracias a la tecnología.

¿Han considerado legalizar la unión y formar una familia?

Sí existen planes, pero primero quiero alcanzar mis metas profesionales. Mi pareja lo entiende perfectamente. Primero Ecuador y luego nuestros proyectos personales. Por ahora no deseamos hijos. Cuando me comprometo con algo, no me desvío del camino.

¿Qué ventajas tiene que antes de ser su novio haya sido su amigo?

Ya sé todo de él: sus virtudes y sus defectos. No hay sorpresas ni secretos entre nosotros. Nuestras familias se emocionaron mucho cuando dimos este paso. Aunque uno nunca sabe si está completamente listo, quise hacerlo. Lo que no sé, lo aprendo en el camino.

¿Cuál es el plan para San Valentín?

Trabajar. Tengo una entrevista y dos citas de maquillaje, así que aún no hay nada establecido. Seguramente iremos a cenar. No somos de grandes regalos en esa fecha, preferimos compartir y celebrar que nos amamos.

Le encanta cocinar

Por su experiencia, ¿qué cree que observa un jurado para elegir a una reina?

Cada jurado califica de manera distinta y tiene sus propios parámetros. En mi caso, creo que mi trabajo fue impecable: me levantaba muy temprano para crear contenido, algo que a la organización le interesa mucho, porque se debe mostrar y proyectar la marca. También valoraron mi personalidad, me dijeron que mi entrevista fue una de las mejores. Además, pude comunicarme con varias compañeras porque hablo español, inglés y portugués. Con quienes se me complicó fue con las que solo hablan francés y no dominan otro idioma.

Durante el feriado de Carnaval, Miss Universo, Fátima Bosch, visitará Ambato. ¿Cree que ella debió ganar?

Solo vi la elección final, no seguí todo el certamen. Me parece muy guapa, tiene una cara de muñeca. Cada concurso y cada jurado manejan sus propios criterios. Si la eligieron, tendrán sus razones. En redes sociales he visto sus producciones y sé que ha viajado a varios lugares. Ahora viene a Ecuador.

Modelo, comunicadora y maquilladora. Zaky Monroe

Lo que se ve en redes muchas veces no es real…

Lo sé, pero no la conozco personalmente, así que no puedo opinar más allá de lo que se muestra.

¿Volverá a Egipto para entregar la corona?

Por lo general eso no suele suceder, pero me encantaría ser jurado. Sería una experiencia interesante. No sé si exista esa posibilidad.

¿Es de las mujeres que le asusta la cocina?

(Risas) Me encanta cocinar. Preparo lo que me nazca en el momento. Soy hipoglucémica, por eso procuro alimentarme de forma saludable. Es mi estilo de vida, no solo porque sea reina. Hago arepas, tigrillo, encocado y bolón. De la cocina brasileña preparo farofa y feijoada, pero sin carnes, porque soy pescetariana. Solo consumo pescados y mariscos.

