Muere James Van Der Beek, estrella de Dawson’s Creek, a los 48 años

Hollywood despide a una de las figuras más recordadas de la televisión de los años noventa. James Van Der Beek, protagonista de la emblemática serie Dawson’s Creek, falleció a los 48 años tras una larga y compleja batalla contra el cáncer colorrectal. La noticia fue confirmada este miércoles 11 de febrero por su esposa, Kimberly Van Der Beek, a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

El adiós de Kimberly Van Der Beek

“Nuestro amado James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana”, escribió Kimberly en Instagram. En su mensaje, destacó que el actor afrontó sus últimos días con “coraje, fe y gracia”. También pidió privacidad para la familia mientras atraviesan el duelo por quien describió como esposo, padre, hijo, hermano y amigo.

La publicación generó una inmediata ola de reacciones de colegas, amigos y seguidores que crecieron viendo al actor interpretar a Dawson Leery en una de las series juveniles más influyentes de finales del siglo XX.

La batalla contra el cáncer colorrectal

Van Der Beek fue diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3 en 2024. Aunque recibió el diagnóstico en agosto, decidió hacerlo público recién en noviembre de ese año en una entrevista con la revista People. En ese momento explicó que había optado por enfrentar la enfermedad en privado mientras iniciaba tratamientos y reorganizaba sus prioridades.

“He estado lidiando en privado con el diagnóstico y he tomado diversos pasos para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia”, declaró entonces. Añadió que existían razones para el optimismo y que se sentía bien, pese a la complejidad del proceso.

La enfermedad fue detectada luego de que el actor presentara síntomas gastrointestinales y se sometiera a una colonoscopía en 2023. Desde entonces, centró su energía en su recuperación y en el tiempo con su esposa y sus seis hijos.

Dawson’s Creek y un legado televisivo

James Van Der Beek alcanzó fama internacional gracias a Dawson’s Creek, serie que marcó a toda una generación y que coprotagonizó junto a Joshua Jackson, Katie Holmes y Michelle Williams.

Su interpretación del joven soñador obsesionado con el cine lo convirtió en un rostro emblemático de la televisión adolescente.

Además de la serie, participó en películas como Varsity Blues y en diversos proyectos televisivos que consolidaron su carrera en Hollywood. Aunque su personaje de Dawson fue el que definió su popularidad, el actor supo reinventarse con el paso de los años, y exploró papeles más maduros y participaciones especiales en distintas producciones.

Un reencuentro solidario

En septiembre de 2025, el elenco de Dawson’s Creek se reunió por primera vez desde el final de la serie para una lectura especial del episodio piloto en un teatro de Nueva York. El evento tuvo como objetivo recaudar fondos para la fundación F Cancer y apoyar a Van Der Beek en su tratamiento.

El encuentro fue descrito como un momento profundamente emotivo. Para muchos seguidores, simbolizó no solo la nostalgia por la serie, sino también el respaldo sincero de un equipo que trascendió la ficción para convertirse en una red de apoyo real.

Un padre y esposo dedicado

Más allá de su carrera, Van Der Beek destacó siempre la importancia de su vida familiar. Casado con Kimberly y padre de seis hijos, el actor expresó en diversas entrevistas que su prioridad absoluta era su hogar.

En sus últimas declaraciones públicas, habló sobre la “sacralidad del tiempo” y la necesidad de valorar cada momento.

Palabras que hoy cobran un significado especial para quienes siguieron su trayectoria desde los años noventa hasta sus proyectos más recientes.

La partida de James Van Der Beek deja un vacío en la cultura pop y en el recuerdo de millones de espectadores que crecieron con sus historias.

Su legado permanece en la memoria colectiva de una generación que encontró en Dawson’s Creek un espejo de sus propias emociones juveniles.

